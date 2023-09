GoPro Hero 12 Black: Upgrades, Batterie Konditioun, a Schéissmodus

De GoPro Hero 12 Black ass eng modernst Action Kamera déi op den Erfolleg vu sengem Virgänger baut, den Hero 11 Black. Mat méi laang Laafzäiten, verbessert Batteriekonditiounen, a verstäerkte Schéissmodi, bitt den Hero 12 Black eng benchmark definéierend Erfahrung fir avanturéis Fotografen a Videografen.

Ee vun de bedeitende Fortschrëtter am GoPro Hero 12 Black ass seng Batterie Leeschtung. Mat enger 4K120 Videoopnam kann d'Kamera bis zu 58 Minutten op enger eenzeger Ladung daueren, am Verglach zu den 28 Minutte vum Hero 11 Black. Ähnlech kënnen d'5.3K/60 Videoen elo fir 70 Minutten opgeholl ginn, eng bemierkenswäert Verbesserung vun den 35 Minutte vum virege Modell. Dës Verbesserunge si méiglech wéinst dem Enduro Batterie Pack, deen am Hero 11 Black agefouert gouf, dee fir Kapazitéit a Chimie optimiséiert gouf.

Den Hero 12 Black behält den 8:7-Zoll Sensor, deen a sengem Virgänger fonnt gouf, awer füügt nei Software Features fir méi Schéissmodi opzemaachen. D'Kamera huet elo e vertikale Capture Modus fir 9:16 Aspekt Verhältnis Videoen, sou datt et ideal ass fir Inhaltscreatoren op Instagram an YouTube Shorts. Zousätzlech benotzt den HyperView Modus déi ganz Breet vum Sensor fir 16: 9 Aspekt Verhältnis Videoen ze schéissen, kompatibel mat TimeWarp, Night Lapse, an Time Lapse Modi.

Eng aner bemierkenswäert Feature vum Hero 12 Black ass seng Kompatibilitéit mat Bluetooth Konnektivitéit, wat d'Benotzer erlaabt Mikrofonen a souguer Apple AirPods fir Audio opzehuelen. Dës Fonktioun ass besonnesch nëtzlech fir Inhaltscreatoren déi op vertikale Videoe vertrauen a Voice-overs oder narrations op hir Footage mussen iwwerlageren.

De GoPro Hero 12 Black bitt och d'Optioun fir Videoe mat HDR Technologie ze verbesseren, e méi dynamesche Spektrum an Detail a béid Fotoen a Videoen ubitt. Och wann et e klengen Ofsenkung vum Frame-Rate ka sinn wann Dir 5.3K Videoe mat HDR aktivéiert schéisst, ass den Ofwiesselung et wäert fir d'verbessert Beliichtung an Detailer, déi vum Vollbreetsensor erfaasst ginn.

Als Conclusioun ass de GoPro Hero 12 Black en Testament fir dem GoPro säin Engagement fir kontinuéierlech Innovatioun. Mat senger erweiderter Batterieliewen, versatile Schéissmodi, an HDR Fäegkeeten, bitt dës Actionkamera eng super Opnamerfahrung fir Enthusiaster a Professionnelen.

Quellen:

"GoPro Hero 12 Black: Méi laang Lafzäiten, verbesserte Schéissmodi," Vishal Mathur, HT Tech.

"GoPro Hero11 Black ass Beweis wéi vital Upgrades maximal Auswierkunge kënnen ausléisen," Onbekannt, HT Tech.

"[Exklusiv] Wéi et géint Google Maps kämpft, Banken MapmyIndia op Gedold an Expertise," Jinoy Jose P, HT Tech.