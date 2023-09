Aféierung vum GoPro Hero 12 Black: Features, Präis a Spezifikatioune

By

Den héich erwaarten GoPro Hero 12 Black gouf viru kuerzem an Indien lancéiert, bitt eng Rei spannend Features a Verbesserunge fir beandrockend Fotoen a Videoen opzehuelen. Präis bei Rs. 45,000 fir d'Standardversioun a Rs. 65,000 fir d'Creators Edition, dës Actionkamera ass sécher souwuel professionell Creatoren wéi Abenteuer-Enthusiaster unzezéien.

Ee vun de Standout Feature vum GoPro Hero 12 Black ass seng HDR Ënnerstëtzung fir béid 5.3K an 4K Videoopnam. Dëst erlaabt e verstäerkten dynamesche Beräich, wat zu méi räiche, méi detailléierte Footage resultéiert. Zousätzlech ass en neie vertikale Capture-Modus agefouert ginn, wat d'Benotzer erlaabt Fotoen a Videoen an engem 9:16 Aspekt Verhältnis ze erfassen. D'Kamera enthält och Features wéi TimeWarp, Time Lapse, Night Effects, an Night Lapse.

Den Hero 12 Black bitt verbessert Stabiliséierung mat HyperSmooth 6.0 mat AutoBoost. Andeems Dir véier Mol méi Daten analyséiert, liwwert d'Kamera nach méi glatter Footage. Et ënnerstëtzt och GP Log + LUTS a bitt 10-Bit Faarf, attraktiv fir professionell Videografen a Fotografen.

Fir déi, déi u Fotografie interesséiert sinn, stellt de GoPro Hero 12 Black eng nei Feature vir, genannt Interval Photo. Dëst erlaabt d'Benotzer Zäitfotoen tëscht 0.5 Sekonnen an 120 Sekonnen ze erfassen, perfekt fir beandrockend Time-lapse Sequenzen ze kreéieren.

Eng spannend Ergänzung zum Hero 12 Black ass déi drahtlos Audioopnamfäegkeeten. D'Benotzer kënnen hir Bluetooth Kopfhörer un d'Kamera verbannen, wat e nahtlos drahtlose Audioopnam, Stëmmbefehle a Kameraalarm erlaabt. D'Kamera ka bis zu véier Bluetooth-Geräter gläichzäiteg verbannen.

Powered vum GP2 Prozessor a mat engem 1/1.9-Zoll Sensor ausgestatt, bitt den Hero 12 Black e méi breet 177-Grad Gesiichtsfeld mam Max Lens Mod 2.0. Et kënnt mat engem 2.27 Zoll Touchscreen Display op der Heck an engem 1.4 Zoll Net-Touch Display virun.

D'Batteriedauer gouf och verbessert mat der neier 1,720mAh Enduro Batterie, déi bis zu zweemol d'Batteriedauer am Verglach zum fréiere Modell liwwert. D'Kamera ass och waasserdicht bis 10 Meter oder 33 Féiss ouni Schutzfall.

De GoPro Hero 12 Black ass elo verfügbar fir Virbestellung a wäert zougänglech sinn fir ze kafen duerch online an offline Händler an Indien ab September 13. De GoPro Hero 11 Black gëtt zu engem reduzéierte Präis ugebueden, an de Max Lens Mod 2.0 gëtt erwaart Enn November verfügbar ze sinn.

