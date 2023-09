Republikanesch Gesetzgeber aféieren Gesetzesprojet fir d'Digital Währung vun der Zentralbank ze blockéieren

Republikanesch Gesetzgeber an den USA hu keng Zäit verschwonnen fir Gesetzgebung op d'Hausbuedem ze bréngen fir d'Aféierung vun enger Zentralbank digitaler Währung (CBDC) ze blockéieren. House Majority Whip Tom Emmer wäert d'Zentralbank Digital Currency Anti-Surveillance State Act nei aféieren, wat zielt fir d'Federal Reserve a seng Member Banken ze verhënneren, eng digital Versioun vum Dollar auszeginn an ze benotzen fir d'Währungspolitik ëmzesetzen.

CBDCs hunn an de leschte Joeren Popularitéit gewonnen, mat sou vill wéi 130 Länner, representéiert 98% vun der Weltwirtschaft, déi digital Versioune vun hire Währungen exploréieren. Wéi och ëmmer, si sinn kontrovers ënner Krypto-Enthusiaster a Konservativen, well, am Géigesaz zu traditionelle Krypto-Währungen, CBDCs eng monetär Verbindung tëscht Privatbierger an der Regierung etabléieren.

Ee vun den Haaptbedéngungen ass datt d'Regierunge CBDCs benotze kënnen fir en onbegrenzten Zougang zu de finanzielle Donnéeën vun de private Bierger ze kréien, wat zu Bedenken iwwer eng verstäerkte Iwwerwaachung féiert. Kritiker argumentéieren datt de potenziellen Zougang zu an d'Ausbeutung vun de Benotzerdaten d'Virdeeler vun den nidderegen Transaktiounskäschte a verstäerkter finanzieller Inklusioun iwwerwannen.

D'Biden Administratioun huet uginn datt et keng Pläng gi fir e CBDC auszeginn, awer GOP Gesetzgeber bleiwen skeptesch wéinst den nascent Schrëtt vun der Federal Reserve, sou wéi Fuerschung a Pilotprogrammer, fir d'Méiglechkeet ze entdecken fir en CBDC ëmzesetzen.

Dem House Majority Whip Tom Emmer säin aktualiséierte Gesetzesprojet probéiert déi evoluéierend digital Verméigen Politik Landschaft unzegoen. Et féiert e Verbuet op "intermediated CBDCs", déi vun der Federal Reserve ausgestallt ginn, awer vun Retail Banken an aner Finanzinstituter geréiert anstatt direkt vun der Fed. Dëst ass de Modell dee China fir säin digitale Yuan benotzt.

De Gesetzesprojet läscht och eng Bestëmmung déi d'Fed erfuerdert fir CBDC Pilotprogrammer oder Studien dem Kongress ze mellen, well dës Themen a getrennte Rechnungen behandelt ginn. Wärend d'Anti-CBDC Gesetzgebung onwahrscheinlech dëst Joer passéiert wéinst der demokratescher Kontroll vum Senat an dem Wäissen Haus, hoffen d'Proponente vum Gesetzesprojet d'ëffentlech Sensibiliséierung iwwer déi potenziell Nodeeler vun CBDCs ze erhéijen.

Den aktualiséierte Gesetzesprojet kënnt virun engem House Financial Services Ënnercomité Hearing iwwer CBDCs, an de Securities and Exchange Commission President Gary Gensler gëtt erwaart iwwer seng Approche fir d'Digital Asset Reguléierung virum Senat Banking Committee ze bestätegen.