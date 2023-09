Déi kontrovers Rollout vu Google Privatsphär Sandbox

Zesummefaassung: D'Ausrollung vu Google vu senger Privatsphär Sandbox, eng Annonceplattform déi d'Websäiten vun de Benotzer verfollegt a Reklammthemen generéiert fir mat Websäite gedeelt ze ginn, kritt wäit verbreet Opmierksamkeet. D'Plattform, virdru bekannt als FLoC an Themen API, huet Oppositioun konfrontéiert awer gëtt a Produktiounsbau gedréckt. Trotz dem glitzy Front-Säit Blog Post fir de Redesign vum Chrome, war d'Annonce Plattform Ukënnegung op der privacysandbox.com Säit verstoppt, wat dem Google säi Wëssen iwwer seng Onpopularitéit suggeréiert. Chrome Benotzer kréien eng Pop-up Notifikatioun iwwer déi ausgerullt "Ad Privatsphär" Feature, mat Google behaapt datt et e Schrëtt a Richtung méi privaten Web ass. Wéi och ëmmer, déi nei Annonceplattform, déi Google plangt als Alternativ zu Drëtt Partei Tracking Cookien ze benotzen, huet Aschränkungen an ass nëmmen op Chromium Browser verfügbar. D'Beweegung gëtt als Äntwert op d'Entscheedung vun Apple gesi fir Drëtt Partei Cookien am Safari ze blockéieren, wat den Einnahmestroum vu Google beaflosst. D'Electronic Frontier Foundation kritiséiert Google's FLoC, fuerdert eng besser Tracking-Léisung anstatt d'Verfolgung ganz nei ze erfannen.

D'Ausrollung vun der Google Privatsphär Sandbox, eng kontrovers Reklamm Plattform, zitt Opmierksamkeet. Trotz senge fréieren Nimm, wéi FLoC an Themen API, a verbreet Oppositioun, gëtt d'Plattform a Produktiounsbauten agefouert. D'Firma schéngt seng potenziell Onpopularitéit bewosst ze sinn, well d'Annonce Plattform Ukënnegung op der privacysandbox.com Säit verstoppt gouf anstatt e Front-Säit Blog Post wéi dem Chrome säi Redesign. Chrome Benotzer kréien eng Pop-up Notifikatioun iwwer d'"Ad Privatsphär" Feature, déi Google behaapt wäert zu engem méi privaten Web bäidroen.

Google d'alternativ Tracking Plattform zielt fir Drëtt Partei Tracking Cookien ze ersetzen, no Apple d'Blockéierung vun esou Cookien am Safari. Wéi och ëmmer, d'Google Annonce Plattform ass nëmme verfügbar op Chromium Browser, net op Apple a Firefox Browser. D'Electronic Frontier Foundation huet Google's Federated Learning of Cohorts (FLoC) kritiséiert an et als "schrecklech Iddi" bezeechent. Si plädéieren fir de Besoin fir eng besser Tracking Léisung, anstatt Tracking Methoden nei erfannen. Trotz dem Google seng Versprieche vu verstäerkter Privatsphär, sinn d'Suergen iwwer d'Limitatiounen a potenziell Konsequenze vun der neier Annonceplattform opgeworf ginn.

