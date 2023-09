Google verëffentlecht Teaser Video fir Pixel Watch 2

Google setzt weider d'Erwaardung op seng zukünfteg Pixel-Geräter op, mat engem neien Teaser Video deen d'Pixel Watch 2 weist. De Video, mam Titel "Sneak Peek at Google Pixel Watch 2", bitt Zuschauer e méi no kucken op déi héich erwaart Smartwatch.

D'Pixel Watch 2 huet eng markant Ähnlechkeet mat sengem Virgänger, mat der eenzeger merkbarer Ännerung ass eng nei designt Kroun. Wéi och ëmmer, wat dësen neie Modell ënnerscheet ass d'"IP68" Inskriptioun um Réck, wat seng Stëbsschutzfäegkeeten bedeit - eng Verbesserung iwwer déi viregter Generatioun.

D'Pixel 8, Pixel 8 Pro, a Pixel Watch 2 sollen offiziell op engem speziellen Event zu New York de 4. Oktober enthüllt ginn. Virbestellunge fir dës Geräter fänken och deeselwechten Dag un, wat weider Opreegung ënner Tech-Enthusiaster fërdert.

Wéi d'Leit gespaant op déi offiziell Verëffentlechung waarden, ass et derwäert ze notéieren datt d'Pixel Watch 2 erwaart gëtt verbessert Features a Funktionalitéiten am Verglach zu sengem Virgänger ze bidden. Mat dem Google säi staarken Track Record an der Smartwatch Arena kënnen d'Benotzer eng nahtlos Integratioun mat anere Pixel Geräter an eng verstäerkte Benotzererfarung insgesamt viraussoen.

Bleift ofgeschloss fir weider Updates an detailléiert Informatioun iwwer de Pixel 8, Pixel 8 Pro, a Pixel Watch 2 wéi mir hire Startdatum ukommen. Dem Google säin Engagement fir Innovatioun a seng Engagement fir hir Geräter stänneg ze verbesseren suggeréieren datt dës nei Offeren net enttäuschen.

