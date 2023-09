Android enthüllt Brand Makeover mat neier Identitéit

By

Google huet Android seng éischt Mark Makeover an iwwer véier Joer ginn wéi et virbereet Android 14 ze lancéieren. Déi nei Identitéit alignéiert Android d'Mark méi enk mat Google d', ënnersträicht hir interconnected. Déi merkbarst Ännerung ass d'Verréckelung vum ganz klengen Buschtaf "Android" op "Android", méi Gewiicht un d'Wuert bäizefügen a säi Status als Google Produkt ze ënnersträichen.

Den ikonesche Bugdroid Maskottchen, e Symbol vun Android fir Joer, bleift onverännert awer gouf an en 3D Konschtwierk fir dës Markupdate transforméiert. Trotz sengem Mangel u Ried, ass de bugdroid weltwäit unerkannt a verkierpert de Geescht vun Android.

Déi erfrëscht Android Branding gëtt spéider dëst Joer op Apparater a Plattformen implementéiert, zesumme mat de Verëffentlechunge vun Android 14 an der Pixel 8 Serie. Dës reimaginéiert Identitéit verstäerkt déi staark Verbindung tëscht Android a Google, ënnersträicht d'Wichtegkeet vun den Google Apps a Servicer am Android Ökosystem.

Zousätzlech zu der Mark Makeover, stellt Google nei Features duerch säi Quarterly Feature Drop fir Android vir. Dës Verbesserunge enthalen den Assistance At a Glance Widget an d'Fäegkeet fir QR Code a Barcode Passë fir Portemonnaie ze addéieren, fir d'Bequemlechkeet a Funktionalitéit fir Android Benotzer weider ze verbesseren.

Mat dësem Markupdate a lafenden Innovatiounen, Android a Google si fir d'Zukunft bereet, fir datt béid Marken sech weider entwéckelen an d'Bedierfnesser vun de Benotzer weltwäit treffen.

Definitiounen:

- Android: Android ass e mobilen Betribssystem entwéckelt vu Google.

- Brand Makeover: E Makeover oder Erfrëschung vun der visueller Identitéit vun enger Mark a Branding Elementer fir mat hiren aktuellen Ziler a Positionéierung ze alignéieren.

- Bugdroid: De Bugdroid ass de Maskottchen vun Android, e grénge Roboter deen den Android Betribssystem a seng Gemeinschaft duerstellt.

- QR Code: E QR Code ass eng Aart Barcode déi kodéiert Informatioun enthält a ka mat engem Smartphone oder QR Code Lieser gescannt ginn.

- Pixel 8 Serie: D'Pixel 8 Serie bezitt sech op déi kommend Smartphones, déi vu Google ënner der Mark Pixel verëffentlecht ginn.

Quellen: D'Informatioun an dësem Artikel baséiert op der Quellartikel an allgemeng Wëssen.