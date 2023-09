Google Updates Shopping Tab Lëschte Bericht an der Sichkonsole

By

Google huet Updates fir de Shopping Tab Listings Bericht an der Search Console gemaach, bitt Händler d'Fäegkeet fir hir Oplëschtungsstatus ze verfolgen an Méiglechkeete fir Wuesstum z'entdecken. Déi rezent Ergänzunge vum Shopping Tab, déi am November agefouert goufen, zielen Ubidder ze hëllefen hir Produkter effektiv ze weisen.

De revidéierte Bericht an der Shopping Tab Listings liwwert Händler Alarmer wann hir Produkter net méi op Google Shopping Tab erschéngen wéinst verschiddene Probleemer. Dësen Notifikatiounssystem wierkt als e fréie Warnungsmechanismus, wat d'Entreprisen erlaabt all Probleemer unzegoen, déi verhënnere kënnen datt hir Produkter op der Google Sich ugewise ginn.

Ausserdeem identifizéiert den aktualiséierte Bericht Méiglechkeete fir Händler fir Klicks ze erhéijen an de Ranking vun hire Produkter op Google ze verbesseren. Zum Beispill kann et virschloen datt Geschäfter relevant Informatioun iwwer Versand- a Retourpolitik ubidden fir d'Konsumenterfahrung ze verbesseren. Dëst Tool kann Händler hëllefen hir Produktvisibilitéit op der féierender Sichmotor ze optimiséieren.

Fir Zougang zu dësen neie Fonctiounen am Shopping Tab Listing Report ze kréien, mussen d'Händler hir Search Console Immobilie mat engem Merchant Center Kont verbannen. All Search Console Immobiliebesëtzer mat Administratorrechter op de korrespondéierte Merchant Center Kont kann dës Associatioun opbauen. Eemol ofgeschloss, kënnen all Benotzer mat Zougang zu deem Search Console Propriétéit profitéieren vun den nei bäigefüügten Fäegkeeten.

Google plangt dës Updates graduell an den nächste Wochen auszerollen. Händler ginn ugeroden d'Sektioun Shopping Tab Oplëschtungen an der Sichkonsole fir Disponibilitéit z'iwwerpréiwen an d'Instruktioune ze befollegen fir dës Funktiounen z'integréieren.

Dës Verbesserung reflektéiert dem Google säi lafende Engagement fir seng Ecommerce Infrastruktur fir Online Store Besëtzer ze stäerken. Mat den neie Fonctiounen am Shopping Tab kënnen d'Benotzer vu Google Merchant Center a Search Console eng méi streamlined an effizient Approche fir d'Gestioun an d'Erweiderung vun hire Produktlëschten erwaarden.

