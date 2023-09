Google stellt Korrekturfunktioun op Gboard vir: E mächtegt AI-baséiert Schreiftool

By

Dem Google seng populär Tastaturoptioun fir Android, Gboard, ass agestallt fir eng Rei vun neie generativen AI Featuren ze kréien. Op der rezenter I/O 2023 Entwéckler Konferenz huet Google seng Pläng enthüllt fir Gboard mat verschiddenen AI Tools ze verbesseren. Ënnert dësen neien Ergänzunge ass d'Optioun "Proofread", déi momentan nëmme fir Beta Tester verfügbar ass.

Mat der kommender Versioun 13.4 Update fänkt d'Proofread Feature op der Beta Versioun vu Gboard fir Android op. Dësen AI-ugedriwwenen Tool wäert bequem an der Toolbar vun der Tastatur lokaliséiert sinn an zielt d'Benotzer ze hëllefen hiren Text fir Schreifweis a grammatesch Feeler ze kontrolléieren.

Laut Berichter, gouf d'Proofread Feature fir d'éischt op der Pixel Fold gesinn, mat engem "Fix it" Prompt zesumme mam Google Symbol fir generativ AI. Wann Dir dës Optioun auswielt, gëtt eng Pop-up Erklärung zur Verfügung gestallt, déi d'Benotzer informéiert datt hiren Text fir d'Veraarbechtung op Google geschéckt gëtt wann d'Funktioun aktivéiert ass.

D'Benotzer kënnen einfach op d'Optioun "Proofread" an der Gboard Toolbar tippen, wat den AI erlaabt den Text ze analyséieren a Virschléi ze bidden fir all detektéiert Schreifweis oder Grammatikfehler ze fixéieren, souwéi Punktuatioun ze addéieren. Virgeschloe Korrekturen gi begleet vun engem "Fix it" Knäppchen, deen d'Benotzer kënnen tippen fir automatesch d'Feeler ze korrigéieren.

Dës nei Feature huet d'Potenzial fir déi existent Autokorrektur Funktionalitéit ze ersetzen, méi genee a kontextspezifesch Virschléi fir Textverbesserungen ze bidden. Zousätzlech gouf et rumoréiert datt Google aktiv schafft fir weider AI-baséiert Features fir Gboard z'entwéckelen, sou wéi en AI-powered Sticker Creator an eng "Ton" Feature, déi d'Benotzer erlaabt Messagen mat verschiddenen Téin ëmzeschreiwen, rangéiert vu formell bis informell .

Dem Google seng Aféierung vun der Korrekturfunktioun op Gboard reflektéiert säin Engagement fir AI ze benotzen fir d'Benotzererfarung ze verbesseren an hëllefräich Tools fir effizient a Feelerfräi Schreiwen ze bidden. Déi zukünfteg Updates si prett fir d'Art a Weis wéi mir eis Tastaturen benotzen ze revolutionéieren, fir Schreiwenaufgaben méi agréabel a produktiv ze maachen.

