Google's Tensor Chips hunn an der Vergaangenheet e puer Erausfuerderunge konfrontéiert a punkto Leeschtung an Effizienz. Probleemer mam Modem an Iwwerhëtzung hunn zu enger méi schwaacher Signalstäerkt a schlechter Batterieleszäit fir Pixel Telefone gefouert. Wéi och ëmmer, mat der kommender Verëffentlechung vu Google Tensor G3, schéngt et datt d'Firma Schrëtt mécht fir dës Probleemer unzegoen.

Laut Rumeuren wäert de Pixel 8, deen den Tensor G3 Chip enthält, en neie Core Layout a verbessert Hardware integréieren. Zousätzlech huet en Twitter Benotzer mam Numm @Tech_Reve virgeschloen datt de G3 Chip eng nei Verpackungsmethod mam Numm FO-WLP (Fan-out Wafer-Level Packaging) benotzt, wat eng éischt fir Samsung's Foundry ass. Dës Verpackungsmethod zielt d'Gesamtgréisst vum Chip ze reduzéieren wärend seng thermesch Leeschtung verbessert.

D'Adoptioun vun der FO-WLP Verpackungsmethod kéint d'Gesamtleistung vum Tensor G3 Chip wesentlech verbesseren. Ee vun den Haaptprobleemer mat der viregter Generatioun war seng Tendenz ze iwwerhëtzen, besonnesch a waarme Summertemperaturen. Mat der neier Verpackungsmethod op der Plaz, sollt den Chip méi effizient sinn a manner ufälleg fir Hëtztopbau.

Dem Samsung seng Implementatioun vun der FO-WLP Verpackungsmethod gouf fir d'éischt vun DigiTimes gemellt, an et bedeit eng Ännerung am Fabrikatiounsprozess fir d'Firma. Andeems Dir e Veteran vun TSMC rekrutéiert, zielt Samsung seng Chipproduktiounsfäegkeeten ze verbesseren.

Google ass geplangt fir den Pixel 8 a Pixel 8 Pro z'entdecken, allebéid vum Tensor G3 Chip ugedriwwen, den 4. Oktober. 2.

Zesummegefaasst gëtt den Upëff vum Google Tensor G3 Chip fir Pixel Telefone Rumeuren eng nei FO-WLP Verpackungsmethod ze adoptéieren, déi seng thermesch Leeschtung an allgemeng Effizienz verbessert. Gekoppelt mat anere Hardwareverbesserungen a Fortschrëtter am Samsung Fabrikatiounsprozess, gëtt de G3 Chip erwaart bedeitend Verbesserunge iwwer seng Virgänger ze bidden.

Quellen:

– [Twitter @Tech_Reve](net geliwwert)

- [DigiTimes] (net geliwwert)