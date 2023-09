Google Teases Pixel 8 Pro a Pixel Watch 2 Virun 4. Oktober Event

Google huet viru kuerzem en Teaser Video mam Titel "The W8 is Almost Over" gedeelt viru sengem 4. Oktober Event. De Video weist de Pixel 8 Pro a Pixel Watch 2. De bekannte véierfaarwege Logo vun der Firma rotéiert bis den 'oo' kombinéiere fir en 8 ze bilden, déi blo / gréng / purpurroude Palette weist, déi allgemeng mat generativen AI Technologien wéi SGE an Hëllef mir schreiwen. Déi begleedend Iwwerschrëft ernimmt lëschteg datt en "Ambiente Elektro-Beat mat Erwaardung baut" wärend dësem Segment.

Den Teaser Video bitt dann eng Noperschaft vum Porzellan / wäisse Pixel 8 Pro a seng Kamerabump, déi verroden datt Virbestellungen de 4. Oktober verfügbar sinn. säi Virgänger mat deemselwechte Bandstecker a Kuppeldesign. Et ass net kloer aus dem Video ob den Apparat aus bestëmmte Wénkel méi dënn ginn ass.

Notamment schéngt de rotéierende Kroundesign op der Pixel Watch 2 méi glatter a méi ofgerënnt am Verglach zum éischte Generatiounsmodell, während de Stamm méi dënn schéngt. De Säiteknäppchen, deen iwwer dem Stamm läit, schéngt och manner ausgeschwat ze sinn.

Den Teaser Video schléisst mat engem Abléck op de passende Porzellan-faarwege Pixel Buds Pro an engem anere Schéiss vum Pixel 8 Pro. Zesummegefaasst weist Google explizit datt dëst Evenement dräi Produkter wäert weisen, mat zwee streng nei Verëffentlechungen. Wéi och ëmmer, et gëtt och Erwaardung fir e wesentleche Softwareupdate fir d'Kopfhörer.

