Google's Pixel 8 Pro: Leaked Design a Features

De Google Store huet onbedéngt den Design an d'Features vum kommende Pixel 8 Pro Smartphone a Pixel Watch 2 opgedeckt. D'Promo Säit, déi virum Oktober 4 Start Event gepost gouf, huet Abléck an d'Designs vu béiden Apparater geliwwert.

Vun der Promo Säit ass et evident datt d'Front vum Pixel 8 Pro keng kromme Säiten huet. Dësen Designwahl schwätzt vum populäre Trend vu kromme Displayen a ville Flaggschëff Smartphones of. D'Feele vu kromme Säiten kann e méi traditionellen a konventionelle Look op den Apparat ubidden.

Op der viischter Säit vum Pixel 8 Pro kënnen zwee prominent kreesfërmeg Feature gesi ginn. Dëst sinn en LED Blitz an en Temperatursensor. Dës Ergänzunge proposéiere datt den Apparat fortgeschratt Kamerafäegkeeten a méiglecherweis Temperaturiwwerwaachungsfunktiounen ubitt. Wéi och ëmmer, weider Detailer iwwer d'Kamera Spezifikatioune an den Zweck vum Temperatursensor sinn nach net bekanntginn.

De Pixel 8 Pro ass héich erwaart duerch seng verspriechend Spezifikatioune an d'Verbesserungen, déi et erwaart gëtt am Verglach zu sengem Virgänger. Den Apparat gëtt rumoréiert fir e mächtege Prozessor, e High-Resolution Display an e verstäerkte Kamera-Setup ze hunn.

Wat d'Pixel Watch 2 ugeet, gouf net vill Informatioun op der Promo Säit opgedeckt. Wéi och ëmmer, et gëtt erwaart datt d'Smartwatch mat engem erfrëschten Design a verbesserte Features kënnt, mam Zil mat anere populäre Smartwatches um Maart ze konkurréiere.

Mat dësen geläscht Detailer ass d'Opreegung fir Google's Pixel 8 Pro an Pixel Watch 2 ënner Tech-Enthusiaster opgebaut. Déi offiziell Entdeckung de 4. Oktober ass prett erwaart méi Informatioun iwwer dës héich erwaart Apparater ze bidden.

Definitiounen:

- LED Blëtz: En LED (Liichtemittéierend Diode) Blëtz ass eng Blëtzfunktioun op engem Smartphone oder Kamera, deen e Burst vu Liicht emittéiert fir d'Hellegkeet an d'Klarheet vu Fotoen, déi a wéineg Liicht geholl goufen, ze verbesseren.

- Temperatursensor: En Temperatursensor ass e Komponent deen d'Ëmgéigend Temperatur moosst an d'Temperaturrelatéiert Donnéeën un den Apparat liwwert an deem et agebaut ass.

- Promo Säit: Eng Promotiouns Säit ass eng Websäit erstallt fir Reklamm oder Informatioun iwwer e Produkt oder Service ze bidden.

Quellen:

- Google Store Promotiouns Säit fir de Pixel 8 a Pixel Watch 2.