Google enthüllt Pixel 8 Pro, Pixel 8, a Watch 2 beim Launch Event

Google huet en neie Promo Video verëffentlecht, deen hir zukünfteg Produkter weist, déi op hirem Start Event am Oktober enthüllt ginn 4. Ënnert den neien Apparater, déi am Video sinn, sinn de Google Pixel 8 Pro, Pixel 8, a Watch 2. Während d'Disponibilitéit vun der Pixel Watch 2 an Indien bleift onsécher, et ass méiglech datt d'Pixel 8 Modeller de Wee an d'Land maachen baséiert op der Verëffentlechung vum Joer virdrun vun der Pixel 7 Serie.

De Video gëtt en Abléck vun der Pixel 8's Peach Faarfoptioun an dem Pixel 8 Pro's wäiss Variant. Zousätzlech huet Google seng "Know your Hardware" Kampagne virdru verroden datt d'Telefone och a blo a schwaarz verfügbar sinn. Wat den Design ugeet, schéngen déi nei Pixel Telefone ähnlech wéi hir Virgänger ze sinn, mat enger horizontaler Kamera um Réck a mëll Kanten. D'Kamerabar vermëscht sech nahtlos mam Frame vum Smartphone, a kreéiert eng glat Ästhetik.

Ënnert dem Hood gëtt erwaart datt de Pixel 8 an Pixel 8 Pro vum méi fortgeschrattene Google Tensor G3 Chipsatz ugedriwwe ginn. De Promo Video bestätegt och d'Präsenz vun enger duebeler hënneschter Kamera-Setup op der Pixel 8, während de Pixel 8 Pro dräi Kameraen huet, dorënner eng Periskop-Stil Objektiv fir verbesserte Zoomfäegkeeten. Notamment enthält den 8 Pro Modell och en Temperatursensor, obwuel seng exakt Funktionalitéit net opgedeckt gouf.

Béid Telefone ginn erwaart mat Android 14 aus der Këscht ze verschécken, déi Benotzer déi lescht Softwareerfarung ubidden. Wat d'Pixel Watch 2 ugeet, deelt et eng Ähnlechkeet mat sengem Virgänger, mat engem rotéierende Sperrmechanismus fir de Riem an eng Metallkroun op der Säit. Och wann et eng Bluetooth an LTE Versioun verfügbar ass, ass et méiglech datt d'Auer an enger eenzeger Displayvariant kënnt. D'Software gëtt erwaart e puer Tweaks an AI Optimisatiounen ze weisen, zesumme mat neie Auer Gesiichter.

De Promo Video bitt och e Sneak Peek op déi kommend Pixel Buds, e laang-gerüchtegt Produkt vu Google. D'Fans hunn gespaant op d'Verëffentlechung vun dësen neie drahtlose Kopfhörer gewaart.

Insgesamt versprécht dem Google säin Upëff vum Start Event eng ganz Rëtsch spannend nei Produkter ze liwweren, dorënner de Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2, a Pixel Buds. Bleift ofgeschloss fir méi Detailer wéi d'Evenement ukomm ass.

Definitiounen:

- Google Tensor G3 Chipsatz: dem Google säin eegene personaliséierten System-on-a-Chip deen hir Flaggschëff Smartphones dréit, bekannt fir seng héich Leeschtung an AI Fäegkeeten.

- Pixel Buds: Wireless Kopfhörer entwéckelt vu Google, bidden eng Rei vu Funktiounen wéi Handfräi Hëllef a qualitativ héichwäerteg Toun.

