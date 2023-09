Google bitt Sneak Peek vum Pixel Watch 2 Design

Google huet eng Virschau vum Design verëffentlecht fir hir zukünfteg Pixel Watch 2. Den Design bleift gréisstendeels onverännert vun der viregter Generatioun, mat Google hält de populäre Waasserdrëps-inspiréierten Design.

Eng bemierkenswäert Ännerung ass déi nei rotéierend Kroun, déi e méi glatteren a gerundeten Design huet am Géigesaz zu der fréierer Flaschenkappform. De Stamm schéngt och méi dënn ze sinn. De Lautsprecherausschnëtt huet net méi e Lach niewendrun, obwuel et nach een nieft der Kroun ass. D'Band Mechanismus bleift déi selwecht wéi virdrun.

De Réck vun der Auer huet verschidde Ännerunge gemaach, mat der schwaarzer Grenz elo vill méi dënn. Den Text op der Réck enthält Informatioun iwwer d'Features vun der Auer, sou wéi seng IP68 Waasserresistenz, EDA Sensor fir Stressmanagement, Häerzfrequenzsensor, Schlofverfolgung a SPO2 Iwwerwaachung.

Och wann et net kloer ass aus wéi engem Material d'Auer gemaach ass, schéngt et e glänzend Polier ze hunn. D'Komponente op der Réck sinn an engem 3 × 3 Gitter arrangéiert, dorënner e Kräiz vu blénkende Luuchten a Kontakter an den Ecken. Dëst bestätegt virdrun Berichter iwwer d'Inklusioun vun engem EDA-Sensor fir Stressmanagement a Verfollegung.

Baséierend op de Säitebiller schéngt de Pixel Watch 2 net wesentlech méi dënn ze sinn wéi säi Virgänger. Google huet d'Design-Virschau mat engem Promotiounsvideo begleet, an erwähnt datt d'Auer de 4. Oktober fir Virbestellung verfügbar ass.

Insgesamt behält de Pixel Watch 2 Design d'Waasserdrëps-inspiréiert Ästhetik, déi d'Benotzer gelueft hunn, wärend e puer Verfeinerungen an nei Features aféieren.

Source: [Source Name]