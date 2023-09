Google annoncéiert Ouverture vum Visitor Experience Center am Sëtz

Google feiert säin 25. Anniversaire andeems hien d'Dieren vun der Google Visitor Experience op hirem Sëtz zu Mountain View, Kalifornien opmaacht. Dës nei Destinatioun bitt de Besucher d'Méiglechkeet sech an d'Welt vu Google an der lokaler Gemeinschaft z'entdecken, mat engem ëffentleche Café, e Google Store, en Eventraum, an e Pop-up Shop mat lokalen Geschäfter.

De Google Visitor Experience Center wäert fir de Public op sinn ab dem 12. Oktober 2023. Google zielt eng eenzegaarteg an "Googley" Erfahrung fir Besucher ze bidden, komplett mat engem Café, lokal Konscht, Programméierung, a méi. D'Firma betount säin Engagement fir en hëllefräichen Noper ze sinn an an eng laangfristeg Präsenz am Mountain View ze investéieren.

Als Deel vun der Visitor Experience kënnen d'Besucher lokal Gemeinschaftsgruppen Eventer oder Net-Gewënn Versammlungen op der Huddle deelhuelen, e Raum entworf fir Verbindungen ze förderen. Zousätzlech hu si d'Méiglechkeet fir lokal Geschäfter am Pop-Up Shop z'entdecken an z'ënnerstëtzen. D'Plaza bitt e Raum fir Virwëtz ze floréieren, mat Outdoorkonscht, Eventer a Programméierung. De Cafe @ Mountain View déngt als Google säin éischten ëffentleche Café, bitt eng Plaz fir Besucher mat Frënn ze verbannen.

Füügt un d'Erfahrung, Google mécht och säin éischte Brick-a-Mörtel Google Store op der Westküst op, am Visitor Experience Center am Mountain View. Dëse Buttek erlaabt de Besucher d'Hardwareprodukter a Servicer vu Google als éischt ze entdecken.

