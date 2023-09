Google Teases Pixel 8 an Pixel 8 Pro Virun dem Apple säin iPhone 15 Start

Google generéiert Buzz an der Konsumenttechnologiewelt andeems se seng zukünfteg Pixel 8 a Pixel 8 Pro Smartphones zerstéieren. An engem YouTube Video huet d'Firma verroden datt d'Telefone fir d'Virbestellung am selwechten Dag verfügbar sinn wéi se ugekënnegt ginn: Oktober 4. Iwwerdeems de Video wéineg Informatioun iwwer déi spezifesch Features an Spezifikatioune vun den Apparater gëtt, déngt et als Design tease fir Erwaardung ze bauen.

Fir d'Opreegung weider ze stäerken, huet Google och eng nei Landungssäit am Google Store verëffentlecht, deen de Pixel 8/8 Pro an d'Pixel Watch 2 weist. .

Dës lescht Beweegung vu Google follegt eng Serie vu virsiichteg Leckage déi an de leschte Wochen opgetaucht sinn. E Beispill ass en 360-Grad Pixel 8 Pro Simulator, deen de Besucher erlaabt huet den Apparat aus alle Winkelen ze gesinn. Dëse Leck bestätegt e puer virdru rumoréiert Features wéi en Temperatursensor, physesch SIM Slot a Faarfoptiounen.

Weider Leckage hu virgeschloen datt de méi héije Pixel 8 Pro eng 50-Megapixel Haaptkamera mat verbesserte Low-Light-Fähigkeiten bitt, souwéi eng 64-Megapixel ultrawide Kamera geliwwert vu Sony. Zousätzlech gëtt eng 5,000 mAh Batterie an 27W Schnellladung erwaart.

Google plangt de Pixel 8 an Pixel 8 Pro offiziell op engem Event de 4. Oktober zu New York City z'entdecken. D'Invitatioun versprécht datt d'Evenement déi lescht Ergänzunge vum Google Pixel Portfolio vun Apparater aféieren.

Quellen: Engadget, 9to5Google