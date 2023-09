Google enthüllt d'Pixel 8 Serie a Pixel Watch 2 virum Start

Google huet jiddereen iwwerrascht andeems de Pixel 8, Pixel 8 Pro a Pixel Watch 2 e Mount méi fréi wéi erwaart huet. E Video gouf verëffentlecht deen eng 360-Grad Vue vu béiden Telefone weist, a si wäerte verfügbar sinn fir virbestellung direkt nom Made by Google Start Event de 4. Oktober.

Och wann et net vill Spekulatiounen iwwer dat kierperlecht Erscheinungsbild vun den Apparater gouf, bestätegt de Video déi virdru geleckte Porzellan Versioun vum Pixel 8 Pro, souwéi eng rosa Optioun fir d'Standard Editioun. De Video beliicht och d'Gréisst Ënnerscheed tëscht dem Pixel 8 an Pixel 8 Pro, mat Rumeuren déi suggeréieren e bësse méi kleng Display fir de Pixel 8 am Verglach zu sengem Virgänger.

Zousätzlech zu den Telefonen bestätegt en zweete Video e Porzellanband fir de Pixel Watch 2, deen dem Pixel 8 Pro entsprécht. Dës Entdeckung vun den Apparater erlaabt Google den Design an d'Features ze weisen ouni vill Geheimnis ronderëm se.

Et ass net kloer firwat Google gewielt huet d'Telefone fréi z'entdecken, awer et gëtt hinnen d'Méiglechkeet fir Opreegung an Erwaardung fir hiren Upëff vum Start Event ze generéieren. Wéi ëmmer kënnen d'Konsumenten d'Pixel Serie erwaarden fir onparteiesch an onofhängeg Berodung ze bidden iwwer wat ze kafen.

