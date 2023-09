Google Pixel 8 Telefonen a Pixel Watch 2 sinn am offiziellen Teaser Video opgedeckt

Virun hirem offiziellen Start Event am Oktober huet Google eis e Sneak Peek vu sengen zukünftege Pixel 8 Telefone ginn an den héich erwaarten Pixel Watch 2 an engem offiziellen Teaser Video. Den Teaser Video weist d'Heck an d'Säit vun den Apparater, déi en Abléck vum Design ubidden. D'Landungssäit fir déi nei Suite vun Hardware weist och op wat wäert kommen.

Laut Google wäerten d'Pixel 8 Telefone déi fortgeschratt Pixel Kameraen bis elo hunn, gekoppelt mat Google AI fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. D'Firma beliicht AI-ugedriwwen Fotobearbechtungsfeatures wéi de Magic Eraser fir d'Background-Clutter a Photo Unblur ze läschen. Dës Fonktioune si scho verfügbar op existente Pixel-Geräter, zesumme mat der Live Translate Feature, déi Gespréicher an Echtzäit transkribéiert.

Leckte Biller suggeréieren datt d'Google Pixel 8 Telefone de kierperleche SIM Kaart Slot behalen, trotz dem wuessende Gespréich ronderëm eSIM Technologie. De Pixel 8 Pro wäert méiglecherweis a blo, gro, creme a schwaarz Faarfoptiounen verfügbar sinn, während de Basis Pixel 8 mat engem rosa-rose Goldfinish gewise gëtt.

An der Vergaangenheet goufen Google Pixel Telefone fir hir staark Kameraen, laang Batterieliewen an allgemeng Leeschtung gelueft. D'Pixel Watch ass awer e bëssen zréckgehale ginn duerch eng ënnerwältegend Batterieliewen.

D'Ukënnegung vun de Google Pixel 8 Telefone kënnt am Zesummenhang mat Fuite an Erwaardung ronderëm déi kommend iPhone 15 Entdeckung a Samsung Galaxy S23 Serie Start. Déi offiziell Entdeckung vun de Google Pixel 8 Telefone soll ee vun de leschte groussen Telefonstarten an Australien fir dëst Joer sinn.

