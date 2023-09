Google Pixel 8 Serie a Pixel Watch 2 fir an Indien ze lancéieren: Alles wat mir bis elo wëssen

Google ass agestallt fir seng héich erwaart Pixel 8 Serie an Pixel Watch 2 am Upëff vum 'Made by Google' Event am Oktober 4 z'entdecken. Virbestellunge fir d'Telefone fänken um Flipkart vum Dag nom Start Event un. Flipkart war den Online Retail Partner fir all Pixel Starten. D'Pixel 8 Serie gëtt erwaart op Android 8 ze lafen a wäert de mächtege Tensor G8 SoC hunn.

Dëst wäert déi zweet Mainline Pixel Lineup sinn fir an Indien zënter 2018 ze lancéieren, no der Pixel 7 Serie d'lescht Joer. Déi viregt Pixel 4, Pixel 5, a Pixel 6 Serie goufen net an Indien verëffentlecht. Wéi och ëmmer, verwässert A-Serie Modeller, wéi de Pixel 4a, Pixel 6a, a Pixel 7a, hunn hiren Debut am Land gemaach.

D'Präisser an den éischte Verkafsdatum fir d'Pixel 8 Serie an Indien sinn nach ëmmer onbekannt. Wéi och ëmmer, Berichter suggeréieren datt de Pixel 8 bei ongeféier Rs geprägt ka ginn. 78,400 fir d'128GB Späichervariant a Rs. 85,200 fir d'256GB Späichervariant. De Pixel 8 Pro, op der anerer Säit, kann ongeféier Rs kaschten. 1,10,900 fir den 128GB Späichermodell a Rs. 1,17,500 fir den 256GB Späichermodell.

Wat d'Spezifikatioune ugeet, solle souwuel de Pixel 8 wéi och de Pixel 8 Pro 120Hz Erfrëschungsrate Displays hunn an op Android 14 lafen. De Pixel 8 Pro kéint mat neie Kamerasensoren an engem Temperatursensor kommen, zesumme mat enger 4,950mAh Batterie mat 27W kabelt séier Opluedstatioun. De Pixel 8 gëtt gerüchteg eng 4,485mAh Batterie ze hunn mat 24W kabellosen Laden an 12W drahtlos Laden.

De Start Event 'Made by Google' gëtt de 4. Oktober um 10:00 Auer Lokalzäit zu New York ofgehale. Zousätzlech zu der Pixel 8 Serie wäert Google och d'Pixel Watch 2 a Pixel Buds Pro virstellen.

Quellen:

- X (fréier Twitter)

- Orbital, de Gadgets 360 Podcast