Google lancéiert Digital Futures Project fir Responsabel AI

Google huet den Digital Futures Project enthüllt, eng Initiativ déi d'Fuerscher ënnerstëtzen an ëffentlech Politikléisungen fir kënschtlech Intelligenz (AI) entwéckelen. Google.org, de karitativen Aarm vu Google, schafft en $ 20 Milliounen Fonds fir Stipendien un Denktanks an akademesch Institutiounen ze bidden, déi un AI Expertise schaffen. De Projet probéiert d'Potenzial vun der AI unzegoen fir d'Liewen ze verbesseren an komplex global Erausfuerderungen unzegoen, wärend och Themen vu Fairness, Bias, falsch Informatioun, Sécherheet an d'Zukunft vun der Aarbecht berücksichtegt.

De Fonds wäert onofhängeg Denker ënnerstëtzen, déi Themen ënnersichen wéi den Impakt vun der AI op d'global Sécherheet, d'Verbesserung vun der institutioneller an der Entreprise Sécherheet, d'Effekter vun der AI op d'Aarbecht an d'Transitioun vun der Aarbechtskräfte, d'Regierungsnotzung vun AI fir d'Produktivitéit an de wirtschaftleche Wuesstum ze stäerken, a wéi eng Gouvernance Strukturen. kann verantwortlech AI Innovatioun förderen.

E puer Inaugural Stipendien vum Digital Futures Fund enthalen prominent Organisatiounen wéi den Aspen Institut, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, a vill anerer. De Fonds zielt fir Organisatiounen weltwäit z'ënnerstëtzen a wäert an Zukunft méi Informatioun deelen.

D'Konzept vun "verantwortlech AI" huet an de leschte Joeren ëmmer méi Interessi gewonnen, mat Industriespiller a Regierungen déi d'Bedierfnes fir sécher an ethesch AI Entwécklung betount. Am Aklang mat dësem si verschidde AI-relatéiert Initiativen lancéiert ginn, dorënner de Frontier Model Forum, en Industrieorgan erstallt vun OpenAI, Microsoft, Anthropic, a Google, dem President Biden seng Reunioun mat AI Firmen fir fräiwëlleg Sécherheetsmoossnamen ze garantéieren, an d'Efforte vun Europa fir eng AI Regelbuch.

D'Ukënnegung vum Google Digital Futures Project kënnt virun enger zouenen Dier Reunioun mam US Kongress fokusséiert op AI, wou Tech Leadere wéi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, an anerer sinn agestallt fir den Impakt an d'Zukunft vun AI ze diskutéieren.



