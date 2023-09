Google lancéiert Digital Futures Project fir d'Implikatioune vun AI z'entdecken

Google huet de Start vum Digital Futures Project ugekënnegt, eng Initiativ fir d'Méiglechkeeten an Erausfuerderunge vun der kënschtlecher Intelligenz (AI) ze verstoen. De Projet bréngt Abléck aus der Akademie, der ëffentlecher Politik, an der Zivilgesellschaft zesummen fir Liicht op déi wäitreechend Implikatioune vun AI ze werfen.

Am Kär vun der Initiativ ass en $ 20 Millioune Fonds dee vu Google.org geréiert gëtt, dee Stipendië fir weltwäit unerkannten Denktanks an akademesch Institutiounen ubitt. D'Zil ass onofhängeg Denker z'ënnerstëtzen bei der Entdeckung vu wichtege Froen am Zesummenhang mat AI, sou wéi säin Impakt op d'global Sécherheet, säin Effekt op Aarbechts- a wirtschaftlech Strukturen, an déi optimal Gouvernancestrukture fir verantwortlech AI Innovatioun.

Verschidde prestigiéis Organisatiounen goufen scho als Inauguratiounsstipendien ausgewielt, dorënner den Aspen Institut, Brookings Institution, an MIT Work of the Future. Google huet och bemierkt datt de Fonds Institutiounen weltwäit géif ënnerstëtzen a méi Detailer wäerte geschwënn ugekënnegt ginn.

Den Digital Futures Project ass Deel vum Google sengem lafende Engagement fir verantwortlech AI Entwécklung. D'Firma huet eng ëmfaassend Set vun AI Prinzipien an e Gouvernance Team etabléiert fir hir Ëmsetzung ze iwwerwaachen. Duerch de Projet hofft Google onofhängeg Fuerschung iwwer AI ze förderen, déi jidderee profitéiert.

Erkennen datt verantwortlech AI Entwécklung kollektiv Efforten erfuerdert, huet Google och Kräfte mat anere groussen Tech AI Firmen zesummegeschafft fir de Frontier Model Forum ze bilden. Dëse Forum zielt fir verantwortlech Entwécklung vun AI Modeller ze förderen.

D'Implikatioune vun AI verlängeren sech iwwer verschidde Secteuren, vu Gesondheetsariichtung bis Stadplanung. Wärend AI de Potenzial huet fir verschidden Aspekter vum mënschleche Liewen ze revolutionéieren, mécht et och Bedenken iwwer Fairness, falsch Informatioun a Sécherheet. Dem Google säin Digital Futures Project a seng Ënnerstëtzung vun onofhängeger Fuerschung probéieren vital Diskussiounen a Fuerschung iwwer dës wichteg Themen ze katalyséieren.

