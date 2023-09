Google Chrome verbessert Safe Browsing Feature mat Echtzäit Phishing Schutz

Google huet viru kuerzem seng Entscheedung ugekënnegt fir d'Standard Google Chrome Safe Browsing Feature ofzeschafen, mat Pläng fir all Benotzer op seng Enhanced Safe Browsing Feature ze iwwersetzen. Dës Beweegung zielt fir Echtzäit Phishing Schutz fir all Benotzer ze bidden beim Surfen um Internet.

Zënter 2007 huet Google Chrome d'Safe Browsing Sécherheetsfunktioun benotzt, déi d'Benotzer vu béiswëlleg Websäite schützt, déi Malware verdeelen oder Phishing Säiten weisen. Wann d'Benotzer op eng Websäit kommen, verweist Chrome d'Domain mat enger lokaler Lëscht vu bekannte schiedlechen URLen. Wann e Match fonnt gëtt, blockéiert de Browser de Site a weist eng Warnung.

Wéi och ëmmer, d'Vertrauen op eng lokal gehost Lëscht stellt Aschränkungen. Et kann d'Benotzer net schützen géint nei entdeckt béisaarteg Siten déi net op der Lëscht zur Zäit vum leschten Update präsent sinn. Als Äntwert op dës Erausfuerderung huet Google d'Enhanced Safe Browsing Feature am Joer 2020 agefouert. Dës verstäerkte Versioun bitt Echtzäit Schutz andeems Dir Websäite géint Google's Cloud Datebank am Moment vum Zougang kontrolléiert.

D'Adoptioun vum Enhanced Safe Browsing kënnt op Privatsphär Käschten. Chrome schéckt elo URLen, dorënner Downloads, zréck op Google d'Servere fir ze bestëmmen ob se Risiken stellen. Zousätzlech gëtt eng kleng Probe vu Säiten u Google geschéckt fir nei Bedrohungen z'identifizéieren. Wéi och ëmmer, d'Privatsphär vun de Benotzer ass geséchert, well dës transferéiert Donnéeën temporär mat hire Google Konten verlinkt sinn eleng fir den Zweck fir geziilt Attacken z'entdecken.

Google huet sech engagéiert fir d'Enhanced Safe Browsing Feature fir all Chrome Benotzer an de kommende Wochen auszerollen, eliminéiert d'Méiglechkeet fir op d'legacy Versioun zréckzekommen. D'Motiv hannert dëser Entscheedung ass d'Zäitspalt tëscht der Identifikatioun an der Verhënnerung vu Gefore zouzemaachen. Wärend d'Aktualiséierunge vun der Legacy Versioun all 30 bis 60 Minutten optrieden, proposéiert d'Fuerschung datt 60% vun de Phishing-Domänen nëmmen 10 Minutten existéieren. Google erwaart eng 25% Verbesserung am Schutz géint Malware a Phishing Bedrohungen andeems Dir dësen Iwwergang mécht.

Wärend e puer Benotzer Suergen iwwer d'Benotzung vu Browserdaten fir Reklammzielung oder aner Zwecker ausdrécke kënnen, behaapt Google datt d'Donnéeën, déi duerch Enhanced Safe Browsing gesammelt ginn, exklusiv benotzt gi fir Benotzer a Google Apps ze schützen. Wéi och ëmmer, Froen bleiwen iwwer d'Integratioun vun dësen Donnéeën an d'Google Privatsphär Sandbox. BleepingComputer huet Google fir Erklärung erreecht a wäert den Artikel deementspriechend aktualiséieren.

Quellen:

- Bleeping Computer