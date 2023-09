Google Fi Wireless Unlimited Plus Abonnente kënnen elo Google One Perk verwalten

Google Fi mécht Ännerunge fir wéi Google One Abonnementer fir seng Unlimited Plus Plan Abonnente geréiert ginn. De Carrier erlaabt elo Abonnenten hir Google One Abonnement direkt vun der Fi Kont Säit a mobilen Apps ze managen. Dës méi integréiert Erfahrung fänkt de 25. September un.

Virdrun goufen all Upgrades op Google One Abonnementer onofhängeg vum Wireless-Service fakturéiert. Wéi och ëmmer, ugefaange mat der nächster Fi-Rechnungserklärung nom September 25th, all Upgrades vum Google One Abonnement iwwer déi abegraff 100GB ginn op de Fi Kont fakturéiert.

Et ass wichteg ze notéieren datt Abonnente eng irführend Notifikatioun kréien déi seet datt hiren Google One Abonnement annuléiert gouf. Wéi och ëmmer, dëst ass einfach eng automatiséiert Systemmeldung déi ignoréiert ka ginn. D'Google One Abonnement gëtt automatesch duerch Fi ouni Verloscht vun Stockage oder Ënnerbriechung weider.

Abonnenten a Planmemberen, déi Google Fi verloossen, hunn eng 7-Deeg Gnod Period, während där se op Google One kënnen nei abonnéieren ouni Verloscht vum Service. Et ass och ze bemierken datt et keng Ännerunge fir den 100GB vun der Google One Späichere sinn am Fi's Unlimited Plus Plang abegraff.

Dës Ännerungen zielen eng méi nahtlos an integréiert Erfarung fir Google Fi Wireless Unlimited Plus Abonnente ze bidden. Andeems se et erlaben hir Google One Abonnement direkt vun der Fi Kont Säit ze verwalten, vereinfacht et de Rechnungsprozess a garantéiert onënnerbrach Zougang zu Cloud Storage.

