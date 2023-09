Google's Privatsphär Sandbox verstoen: D'Zukunft vum Benotzerdaten Tracking

Google huet viru kuerzem eng nei Suite vu Featuren agefouert, genannt Privatsphär Sandbox, déi eng bedeitend Verréckelung duerstellt wéi Chrome Benotzerdaten fir Reklammzwecker verfollegt. Dës Ännerung ersetzt d'traditionell Notzung vun Drëtt-Partei-Cookien mat engem neie System, deen direkt an d'Browsergeschicht vun engem Benotzer tippt fir Informatiounen iwwer Reklammen "Themen" ze sammelen.

Virdrun goufen Éischt-Partei Cookien benotzt fir eng personaliséiert Surferfahrung ze bidden, während Drëtt-Partei Cookien erlaabt Annonceuren Benotzer iwwer verschidde Websäiten ze verfolgen. Wéi och ëmmer, dës Drëtt Partei Cookien goufen dacks als invasiv a punkto Privatsphär ugesinn.

Google's Privatsphär Sandbox zielt dës Privatsphär Bedenken unzegoen andeems se e méi transparenten a kontrolléierte System fir Annonce Tracking ubidden. Amplaz vu Cookien, bitt Chrome elo Reklammen Themen, déi héich-Niveau Zesummefaassungen vun engem Benotzer d'Browsing Verhalen sinn, datt Firmen Zougang kënnen Annoncen op spezifesch Sujeten ze déngen. Aner Funktiounen enthalen Protected Audience, wat Remarketing erméiglecht, an Attributiounsberichterstattung, déi Daten iwwer Annonceklicken sammelt.

Wärend Google d'Privatsphär Sandbox positionéiert als e Wee fir d'Privatsphär vum Benotzer ze verbesseren, ginn et ënnerschiddlech Meenungen iwwer hiren Impakt. Engersäits kann Tracking Technologie d'Benotzererfarung verbesseren andeems se personaliséiert Empfehlungen an Erënnerungen ubidden. Op der anerer Säit kënnen e puer Benotzer onwuel mat dësem Niveau vun der Iwwerwaachung sinn.

Wann Dir léiwer d'Verfollegung ganz ze vermeiden, ginn et Alternativen verfügbar. Spezialiséiert Net-Tracking Browser wéi DuckDuckGo a Brave prioritär Benotzer Privatsphär. Zousätzlech blockéieren Safari a Firefox schonn Drëtt Partei Cookien als Standard.

Fir déi, déi Google Chrome benotzen, kënnen d'Privatsphär Sandbox Astellungen ënner Parameteren> Annonce Privatsphär fonnt ginn. D'Benotzer kënnen all Sektioun individuell ausschalten oder ausschalten, ofhängeg vun hire Virléiften. Et ass derwäert ze bemierken datt dës Funktiounen auszeschalten d'Sammlung an Deele vu Benotzerdaten beaflossen.

An enger Welt wou Internetservicer dacks gratis sinn, ass et wichteg ze erkennen datt d'Käschte a Form vu perséinlechen Donnéeë kommen. Als Benotzer solle mir eis Choixen iwwer Online Privatsphär an Dateenaustausch berücksichtegen an evaluéieren.

Quellen:

- "Google rullt kontrovers Privatsphär Sandbox fir Chrome Benotzer aus" (The Conversation)

- "Wat ass d'Privatsphär Sandbox?" (Google Chrome Hëllef)