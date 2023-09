Google Chrome fir e frësche Look a spannend Features ze kréien

By

Google huet ugekënnegt datt et en neie Look a spannend Feature fir säi Google Chrome Webbrowser enthüllt. Dësen Update ass perfekt timet well Chrome amgaang ass säi 15. Anniversaire ze feieren.

Déi kommend Erscheinung vu Chrome baséiert op dem Material You Design, deen Android Smartphone Benotzer an de leschte Joeren genéissen. Mat engem Fokus op Liesbarkeet huet Google Chrome d'Ikonen erfrëscht. Nei Themen a Faarwen goufen derbäigesat fir d'Benotzer ze hëllefen tëscht verschiddene Profiler z'ënnerscheeden, sou wéi Aarbecht a perséinlech Konten.

Zousätzlech zu de visuellen Ännerungen, gëtt den Astellungsmenü och aktualiséiert fir de Benotzer méi Méiglechkeeten fir einfach Zougangsfeatures ze bidden. Méi séier Zougang zu Chrome Extensiounen, Google Translate, a Google Passwuert Manager wäert iwwer de Chrome Menü verfügbar sinn.

Net nëmmen de Chrome Browser selwer kritt en Update, awer de Chrome Web Store wäert och e visuelle Revisioun mat dem Material You Design ënnerhuelen. Dës Designsprooch, agefouert mat Android 12, verbessert d'Benotzerinterface mat méi Faarwen, eng einfach UI, an d'Fäegkeet fir Faarwen vun den eenzelnen Elementer ze personaliséieren.

Fir d'Browserfahrung ze verbesseren, wäert de Chrome Web Store nei Extensiounskategorien a personaliséiert Empfehlungen virstellen, inspiréiert vu Google Play. Zousätzlech erweidert Google säi Sécherheetscheck fir Extensiounen ze enthalen, wat d'Benotzer erlaabt all net publizéierten Extensiounen z'identifizéieren déi dem Google seng Konditioune verletzen.

Google zielt seng generativ AI Features ze verbesseren, besonnesch mat sengem Sichinstrument, Bard. Dës generativ AI Kraaft gëtt Benotzer mat Ufro Zesummefaassungen, ähnlech wéi eng Feature verfügbar op Microsoft Edge.

Wat d'Sécherheet ugeet, verbessert Google Chrome säi Schutz géint Malware a Phishing Bedrohungen mat Echtzäit Kontrollen géint Google bekannt-schlecht Siten duerch Google Safe Browsing. Dësen Upgrade gëtt erwaart eng 25% Verbesserung am Schutz ze bréngen.

Schlussendlech ass Google agestallt fir seng nei Pixel 8 Telefone dëse Mount ze lancéieren, fir d'Firma wuessend Opstellung vun Apparater ze bäidroen.

Dës Aktualiséierungen a Verbesserunge weisen dem Google säin Engagement fir de Benotzer eng visuell attraktiv, personaliséiert a sécher Surferfahrung ze bidden.

