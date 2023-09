Google Chrome kritt visuell Makeover an nei Features fir 15. Anniversaire

Google Chrome, de populäre Webbrowser, kritt e visuelle Makeover a spannend nei Features fir säi 15. Anniversaire ze feieren. Den Upëff vum Update enthält en erfrëschten Design baséiert op der Material You Design Sprooch, personaliséierbar Faarfpalette, e komplette Menü fir méi séier Zougang zu Optiounen, en nei designt Chrome Web Store mat AI-powered Extensiounen, a verbessert Safe Browsing fir verstäerkte Sécherheet géint Malware a Phishing .

Den Desktop-Redesign vu Chrome ass inspiréiert vun der Material You Design Sprooch, déi nieft Android 12 agefouert gëtt. Dës Designsprooch erlaabt d'Benotzer déi dynamesch Faarwen, Bewegungseffekter a Widgets vum Browser ze personaliséieren. Mat dem zukünftege Update wäert Chrome erfrëschte Symboler fir eng verbessert Liesbarkeet hunn an nei Faarfpalettewahlen ubidden fir d'Toolbar a verschidde Tools ze personaliséieren.

Zousätzlech zu den Designverbesserungen, wäert de kommende Chrome Browser e méi erweiderten Menü aféieren fir méi séier Zougang zu Funktiounen wéi Chrome Extensiounen, Browsergeschicht, Downloads, Astellungen, Google Passwuert Manager, a méi. De Chrome Web Store wäert och e Redesign gesinn, inklusiv engagéierten Sektiounen fir AI-ugedriwwen Extensiounen an Editoren Spotlight Picks.

Google verbessert och seng Safe Browsing Feature andeems se Echtzäitkontrolle vu Websäite géint seng bekannte béisaarteg Site implementéieren. Dëst wäert zu enger 25% Verbesserung vum Schutz géint Malware a Phishing Gefore féieren.

Dës Modifikatioune ginn an den nächste Wochen no an no ausgerullt. Fir déi nei Fonctiounen an Design Ännerungen ze genéissen, sécherstellen Äre Chrome Browser ass mat der leschter Versioun aktualiséiert.

Insgesamt zielen dës Updates souwuel d'Funktionalitéit an d'Ästhetik vu Google Chrome ze verbesseren, d'Benotzer eng méi personaliséierbar, sécher a userfrëndlech Surferfahrung ze bidden.

