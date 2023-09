Google Camera App Set fir UI Revisioun am leschten Update ze kréien

By

Déi héich populär Google Camera App fir Android ass amgaang e groussen UI Update z'ënnerhalen, wat déi éischt bedeitend Ännerung vu senger User-Interface zënter 2019 markéiert. .

Déi prominentst Ännerung am Update ass déi komplett Trennung vun de Foto- a Videomodi, déi duerch d'Zousatz vun engem speziellen Schalter ënner der Modusauswielbar erreecht gëtt. D'Benotzer kënnen elo einfach tëscht Foto- a Videomodus wiesselen, mat de jeweilege Tabs op der Modusauswielbar.

De Tab "Méi", deen zousätzlech Astellungen a Funktiounen enthält, gëtt an dësem Update geläscht. Amplaz wäerte Videostabiliséierungsmodi elo zougänglech sinn duerch d'schnell Astellungen. Eng aner Ännerung vun de Schnell-Astellungen ass d'Method vum Zougang, well se elo opmaacht andeems Dir erop swipt, am Géigesaz zu der aktueller Method fir de Menü opzezéien.

Wat d'Ästhetik ugeet, gesäit d'App Ikon eng liicht Vergréisserung, déi en erfrëschten a modernen Look bitt. Zousätzlech gëtt d'Pixel 6 Serie erwaart den neie Zoom Schieber vum Pixel 7 als Deel vun dësem Update ze kréien.

Wärend d'Ännerunge kënnen d'Benotzer erfuerderen hir Muskelgediechtnes un den neie Layout z'adaptéieren, war d'Revisioun laang Zäit a gëtt erwaart d'Benotzererfarung ze verbesseren. Den Update gëtt ënner der Versiounsnummer v.9.0.115.561695573.37 ausgerullt.

Insgesamt ass dësen UI Update gesat fir eng bedeitend Ännerung vun der Google Camera App ze bréngen, d'Benotzerinterface ze verbesseren an d'Erscheinung ze moderniséieren. Quell: Dësen Artikel baséiert op Informatioun aus engem Artikel publizéiert op Android Autoritéit.