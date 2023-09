Google rullt nei designt Pixel Kamera App mat Versioun 9.0 eraus

Google ass amgaang e grousse Redesign vun der Pixel Camera App mat der Versioun 9.0 auszerollen, déi Android 14 erfuerdert. Dësen Update bréngt e puer bemierkenswäert Ännerungen un der Interface an der Funktionalitéit vun der App.

Ee vun de Schlëssel nei Features ass e Foto / Video Switcher um Enn vum Écran. Op der lénkser Säit vum Schalter ass d'Astellungspanel, déi zougänglech ka ginn andeems Dir entweder tippt oder an de Sucher swipt. Iwwer dem Schalter ass e Karussell deen verschidde Kamerafeatures weist.

D'Foto Sektioun vum Karussell enthält Optiounen wéi Action Pan, Long Exposure, Portrait, Night Sight, Panorama a Photo Sphere. An der Video Sektioun kënnen d'Benotzer Optiounen fannen wéi Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion, an Time Lapse.

Den Night Sight Modus, deen eng besser Low-Light Fotografie erlaabt, ass elo liicht zougänglech mat engem Swipe. D'Redesign bréngt och Ännerunge fir d'Positioun vun der Kamera Roll Virschau an der viischter / hënneschter Lens Switcher.

D'Majoritéit vun de Kontrollen sinn um Enn vum Écran geplënnert fir méi einfach Zougang mat enger Hand. Déi thematesch Ikon ass och aktualiséiert ginn an ass elo méi grouss. Wéi och ëmmer, ausser dësen Ännerungen, ginn et keng grouss visuell Differenzen.

Déi aktualiséiert Pixel Camera App, Versioun 9.0.115.561695573.37, erfuerdert Android 14 an ass de Moment nëmme verfügbar fir Pixel Benotzer am Beta Programm. D'Rollout vun dësem Update huet de 7. September ugefaang awer ass nach net wäit verfügbar am Play Store. Wéi och ëmmer, et kann aus APKMirror erofgeluede ginn.

Quellen: Google News Group, Telegram.