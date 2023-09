Google rullt Redesign vun der Pixel Camera App mat Versioun 9.0 eraus, erfuerdert Android 14

Google stellt e grousse Redesign vun der Pixel Camera App mat der Versioun 9.0 vir, déi elo Android 14 erfuerdert. Dësen Update kënnt mat engem neie Foto / Video-Switcher, deen um Enn vum Écran läit. Swiping up am Sucher mécht och d'Astellungspanel op. D'Benotzer fannen e Karussell vu verfügbare Kamerafeatures nodeems se op d'Astellungspanel kommen.

Am nei designt Interface sinn d'Kamera Modi nei organiséiert ginn. Déi verfügbar Fotomodi sinn Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, and Photo Sphere. D'Video Modi enthalen Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion, an Time Lapse.

Eng bemierkenswäert Verbesserung ass datt Night Sight elo just e Swipe ewech ass, a Videokontrolle si verbreet fir méi einfach Zougang. De Switcher ass plakeg an erënnert un de leschte Modus, dee vum Benotzer benotzt gouf, egal ob et Foto- oder Videomodus war.

Zousätzlech ännert dësen Update d'Positioun vun der Kamera Roll Virschau an de Front / Heck Lens Switcher. Virdrun ass d'Kamera Roll Virschau um Enn erschéngt an de Front / Heck Lens Switcher war uewen um Écran. Wéi och ëmmer, mam Redesign ass déi viischt Kamera uewen verstoppt, an d'Kamera Roll Virschau ass zougänglech duerch e laange Pressegeste.

Ausser dës Reorganisatiounen, ginn et keng aner grouss visuell Ännerungen. D'Themen Ikon gouf aktualiséiert an ass elo méi grouss.

Déi nei Versioun vun der Pixel Camera App, 9.0.115.561695573.37, ass nëmme kompatibel mat Android 14 a wäert net op eeler Versioune wéi Android 13 installéieren. Dësen Update gëtt am Moment fir Pixel Benotzer am Beta Programm ausgerullt. Wärend den Update de 7. September ugefaang huet, ass et nach net wäit am Play Store verfügbar. Wéi och ëmmer, et kann aus APKMirror erofgeluede ginn.

Quell: [Google News Group on Telegram](Quell)