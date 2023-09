Google Kalenner verstoppt elo fäerdeg Aufgaben als Standard

Google Kalenner Benotzer um Internet ginn elo iwwer en neien Update gefrot, deen ofgeschloss Aufgaben als Standard verstoppt. Dëst bedeit datt wann d'Benotzer eng Aufgab ofgeschloss hunn, se net méi op hirem Kalenner ze gesinn ass, ausser se wielen se ze weisen. D'Optioun fir dës Standardastellung z'änneren kann fonnt ginn andeems Dir op den Zäitperiod Viewer klickt an déi gewënscht Optioun auswielen.

D'Entscheedung fir ofgeschloss Aufgaben ze verstoppen zielt fir d'Benotzererfarung ze verbesseren. E puer Benotzer fannen et distractéierend oder onnéideg Erënnerungen un Aufgaben ze gesinn déi se scho fäerdeg gemaach hunn, besonnesch wa se kleng oder repetitiv Aufgaben sinn. Wéi och ëmmer, aner Benotzer léiwer fäerdeg Aufgaben niewent anere Kalennerevenementer siichtbar ze halen.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Evenementer, déi automatesch vu Gmail erstallt sinn, wéi Fluchevenementer, och no enger gewësser Zäit verschwannen. Dëst stellt d'Fro op ob Kalennerevenementer permanent solle sinn wann se am Google Kalenner erscheinen. Och wann et méiglech ass op ofgeschloss Aufgaben bannent Google Tasks zréckzekucken, d'Fäegkeet ze hunn se direkt am Kalenner ze gesinn kann fir e puer Benotzer nëtzlech sinn.

Am Moment ass dës nei Astellung nëmmen op der Webversioun vum Google Kalenner verfügbar. Et ass nach net kloer ob et e Per-Instanz Astellung ass oder fir de ganze Kont gëlt. Et ass och net kloer wéini dës Astellung op d'Android an iOS Apps ausgerullt gëtt.

Als Conclusioun ass d'Entscheedung vum Google Kalenner fir ofgeschloss Aufgaben als Standard ze verstoppen zielt d'Benotzererfarung ze verbesseren an onnéideg Clutter am Kalenner ze reduzéieren. D'Benotzer déi léiwer fäerdeg Aufgaben gesinn, kënnen se nach ëmmer iwwer Google Aufgaben zougräifen. Dësen Update ass de Moment verfügbar op der Webversioun vum Google Kalenner, ouni bestätegt Timeline fir seng Disponibilitéit op mobilen Apparater.

