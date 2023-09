Alphabetiséierung Grants: Verbesserung vun Zougang zu Qualitéit Alphabetiséierung Ressourcen an Ënnerstëtzung

Zougang zu Qualitéit Alphabetiséierung Ressourcen an Ënnerstëtzung ass essentiel fir Studenten an hirer Ausbildung opbléien. Wéi och ëmmer, net all Studenten hunn de selwechte Zougang zu dëse Ressourcen. Dëst ass wou Alphabetiséierungsstipendien erakommen, e Beacon vun Hoffnung fir Educateuren a Léierpersonal ubidden.

D'GOAL Digital Academy zu Mansfield, Ohio, war glécklech genuch fir en Alphabetiséierungsstipend vum Ohio Department of Education ze kréien. Dëse Subventioun zielt d'Alphabetiséierungsinstruktioun an hirem gemëschte Léierëmfeld ze verbesseren andeems Systemer opgestallt ginn fir Interventiounsbedierfnesser z'identifizéieren an se ze liwweren, fir datt all GOAL Studenten staark Lieser ginn.

Fir dëst Zil z'erreechen, huet d'Equipe vun den Educateuren vun der Akademie all Mount Trainingen deelgeholl, déi vun nationalen Experten erliichtert ginn. Si hunn e Alphabetiséierung Multi-Tiered System of Support Model (MTSS) entwéckelt an Teams etabléiert fir hiren Impakt ze iwwerwaachen. Dëse Modell hëlleft d'Bedierfnesser fir Interventioun z'identifizéieren andeems Dir Screener an diagnostesch Bewäertungen benotzt, Schwellen setzen fir Studenten z'identifizéieren déi méi intensiv Ënnerstëtzung erfuerderen, a spezifesch Aktivitéite fir all Tier ze designen.

Zousätzlech huet d'Akademie gemeinsam Erwaardungen a Beweis-baséiert Vokabulärinstruktioun entwéckelt. D'Léierpersonal kréien Training an Ënnerstëtzung fir konsequent Instruktiounen iwwer Gradniveauen ze liwweren, mat Tools wéi Frayer Modeller, NearPod, a Flocabulary fir d'Vokabulärentwécklung ze verbesseren.

D'Equipe vum GOAL engagéiert sech mat der lafender Ausbildung mam Alphabetiséierungs-Instruktiounsexpert Kim St. Si hunn och Mataarbechter identifizéiert fir Alphabetiséierungscoaches ze ginn an en Trainings- an Ënnerstëtzungsprogramm erstallt. Dës Coaches verbesseren hir Fäegkeeten duerch Coursen a bewährte Coachingmethoden, mat zousätzlech Ënnerstëtzung vum Mid-Ohio Educational Service Center.

De Fokus vun der Akademie fir den éischte Véierel war op Planung a Virbereedung. Fir weider ze goen, wäerte se schaffen fir Vertrauens- an Impaktdaten ze sammelen an en effiziente System fir Analyse z'entwéckelen. Dat zweet Semester konzentréiert sech op d'Erweiderung vu beschten Praktiken an d'Ausbildung vum ganze Personal an der Tier 1 Alphabetiséierungsinstruktioun.

D'Engagement an d'Leidenschaft vum Team bei GOAL sinn net onnotéiert bliwwen. Staat an national Alphabetiséierungséquipen beobachten hir Fortschrëtter no, an erkennen hiren Engagement fir Qualitéitsinstruktiounen a Studenten Erfolleg. D'Alphabetiséierungssubventioun, déi vum GOAL kritt gëtt, wäert als Katalysator fir systemwäit Verbesserungen an der Alphabetiséierungsinstruktioun an Team Zesummenaarbecht déngen.

Andeems Dir d'Ongläichheeten am Zougang zu qualitativen Alphabetiséierungsressourcen adresséiert an geziilte Ënnerstëtzung ubitt, erméiglechen d'Alphabetiséierungsstipendien Educateuren a Studenten hir voll Potenzial z'erreechen.

