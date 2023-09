Google entwéckelt Emoji Reaktiounen fir Gmail

Google gëtt gemellt eng nei Feature fir Gmail z'entwéckelen, déi d'Benotzer erlaabt op E-Maile mat Emoji ze reagéieren, ähnlech wéi Emoji Reaktioun Implementatioune fonnt op Plattformen wéi Outlook. Beweis vun dëser Fonktioun gouf a rezent Updates vun der Gmail App fir iOS an Android entdeckt.

D'Feature gouf am Ufank vum The Tape Drive gemellt nodeems de Code deen Emoji Reaktiounen ugeet an der iOS Gmail App fonnt gouf. Weider Beweiser goufen an der leschter Gmail APK fir Android fonnt, déi d'Fuerderungen iwwer déi kommend Feature bestätegt. Geméiss dem Code ass d'Feature "kënnt geschwënn" an e puer Gmail Benotzer wäerten zu deenen éischten sinn, déi Zougang zu Emoji Reaktiounen hunn.

D'Benotzer kënnen Emoji-Reaktiounen direkt vum E-Mailbildschierm oder dem Dräi-Punkt-Iwwerflussmenü am Gmail benotzen. Wéi och ëmmer, e puer Aschränkungen existéieren, sou wéi et net fäeg ass gewësse Emoji-Reaktiounen op verschlësselte Messagen ze benotzen, a grousse Gruppen, oder wann de Benotzer bcc'd gouf. Zousätzlech kann et eng Kap vun 20 Emoji Reaktiounen pro E-Mail sinn an e puer Messagen kënnen eng Limit vu 50 eenzegaartege Reaktiounen hunn.

Google huet keng ëffentlech Ukënnegung iwwer d'Emoji Reaktiounsfunktioun fir Gmail gemaach. Wéi d'Bestätegung gefrot gouf, huet e Google Spriecher mat engem spillereschen "😉,✋📻" geäntwert an jidderengem ugeroden "opzehalen."

Mat dëser neier Feature kënnen Gmail Benotzer hir Reaktiounen op E-Maile mat Emoji ausdrécken, sou datt d'E-Mailplattform méi wéi eng Messagerie App fillt. Et bleift ze gesinn wann d'Feature offiziell un all Benotzer ausgerullt gëtt, awer Gmail Benotzer kënne sech freeën fir e Stéck Spaass an Expressivitéit fir hir E-Mail Gespréicher an der nächster Zukunft ze addéieren.