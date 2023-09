Glass Health benotzt AI fir Dokteren bei der Diagnostik vun Patienten ze hëllefen

Glass Health, eng Gesondheetstechnologiefirma gegrënnt vum Dereck Paul a Graham Ramsey, zielt d'Lück tëscht medizinescher Software an Innovatioun ze iwwerbrécken. D'Firma liwwert Dokteren e perséinleche Wëssensmanagementsystem, deen e Notizbuch genannt gëtt, wat et hinnen erlaabt hir Approche fir d'Diagnostik an d'Behandlung vu verschidde Konditioune während hirer Carrière ze späicheren an z'organiséieren. Viru kuerzem huet Glass Health e wesentleche Pivot Richtung generativ AI gemaach, en AI-Tool ubitt mat engem grousse Sproochemodell (LLM) fir Diagnosen a Beweis-baséiert Behandlungsoptioune fir Patienten ze generéieren.

Dokteren kënnen Patientesummefaassungen an den AI-Tool aginn, inklusiv relevant Demographie, medizinesch Geschicht, Schëlder a Symptomer, a Labo Resultater. Glass Health's AI analyséiert dann dës Informatioun a liwwert Kliniker eng Lëscht vu potenziellen Diagnosen fir ze berücksichtegen. D'Tool generéiert och e Fallbewäertungsparagraph, deen Erklärungsinformatioun iwwer relevant diagnostesch Studien enthält. Dës Bewäertunge kënne geännert a fir klinesch Notizen benotzt ginn oder mat der breet Glass Health Gemeinschaft gedeelt ginn.

Wärend dem Glass Health säin AI Tool e grousst Verspriechen huet, ginn et Bedenken iwwer d'Genauegkeet an Zouverlässegkeet vun ähnlechen AI Systemer am Gesondheetssektor. Aner AI Startups, wéi Babylon Health, hu sech iwwerpréift fir Fuerderungen ze maachen datt hir Technologie mënschlech Dokteren iwwerpréift. Zousätzlech goufen et Fäll wou generativ AI Systemer falsch oder schiedlech Berodung geliwwert hunn. Et ass entscheedend d'Effizienz an d'potenziell Viraussetzunge vun dësen Tools grëndlech ze evaluéieren.

Glass Health zielt dës Bedenken unzegoen andeems se säi LLM mat klineschen Richtlinnen verbënnt, erstallt a peer-reviewed vun hirem akademeschen Dokterteam. D'Richtlinne sollen Iwwerwaachung ubidden an dofir suergen datt den AI-Tool hëllefräich Empfehlungen bitt ouni d'klinesch Uerteel vun de Kliniker z'ersetzen oder ze dirigéieren. D'Firma betount datt säin AI-Tool soll als ënnerstëtzend Assistent ugesi ginn anstatt en definitiven oder preskriptivt Diagnostool.

Wärend Glass Health's AI Potenzial weist fir d'Praxis vun der Medizin ze verbesseren, weider Fuerschung an Evaluatioun si gebraucht fir seng Sécherheet an Effizienz ze garantéieren. Et ass essentiell fir Biases a blann Flecken an AI Systemer unzegoen andeems se se op divers a representativ Donnéeën trainéieren an d'Gesondheetsspezialisten an hirer Entwécklung an Iwwerwaachung involvéieren.