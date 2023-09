Glamnetics kollaboréiert mam Harry Potter fir magesch Press-On Nails

Glamnetics huet sech mat der beléifter Harry Potter Franchise zesummegeschafft fir eng beandrockend Sammlung vun Press-on Neel ze kreéieren. Inspiréiert vun de véier Hogwarts Haiser an dat lescht Buch an der Serie, "Harry Potter and the Deathly Hallows", bréngt dës Zesummenaarbecht en Touch vu Magie op Äre Fanger.

D'Kollektioun weist 10 Press-on Neel, mat zwee Designen fir all Hogwarts Haus: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, an Hufflepuff. Mat siwe kuerzen Mandelfërmeg Neel an dräi kuerzen ovalfërmeg Neel, ass et perfekt fir all Zauberer an Hex.

Ee Standout Design an der Sammlung ass de Marauder's Map Nagel Set. Dës Nägel prägen Temperaturverännerend Technologie, transforméiert sech an en déiwe Scharlachroute bei méi killen Temperaturen. Wéi och ëmmer, wa se un Hëtzt oder enger Lampe ausgesat sinn, verroden se de komplizéierten Design vun der Marauder's Map, e beléiften Artefakt aus der Serie.

Glamnetics Press-on Nägel sinn net nëmmen visuell beandrockend, awer och haltbar. Si hunn en UV Mantel deen e glänzenden Ofschloss ubitt, wärend och eng Schutzschicht bäigefüügt déi Chipping a Kratzer miniméiert. Den Engagement vun der Mark fir Nohaltegkeet gëtt an de vegan a grausamfräie Materialien gesi fir d'Nägel benotzt, souwéi dem 100 Prozent recycléierbare PET Plastikkloer Schacht.

All Set vun Press-on-Nägel kënnt mat zwee Klebstoff-Neel-Tabs, eng Pinsel-on-Neelkleimfläsch, eng Kristallglas Nageldatei fir perfekt Formen, an en Press-on Nagelentferner. Zousätzlech bitt d'Zesummenaarbecht véier Wizarding World-inspiréiert Nagel-Add-ons fir Är magesch Maniküre ze verbesseren.

Fans kënnen den Harry Potter Press-on Nol fir $ 21.99 direkt vu Glamnetics kafen oder fir $ 22 bei hirem Retail Partner Ulta. D'Nägel sinn entwéckelt fir bis zu zwou Wochen ze daueren, a garantéiert datt Dir Är Léift fir d'Zauberwelt mat laang dauerhafte Stil weist.

Dës Zesummenaarbecht kënnt zu enger spannender Zäit fir Harry Potter Fans, well Warner Bros Discovery huet d'Entwécklung vun enger neier Televisiounsserie ugekënnegt baséiert op der ganzer Harry Potter Buchserie. All Saison konzentréiert sech op en anert Buch, wat eng nei Generatioun vu Lieser erlaabt d'Magie vum Hogwarts um Écran ze erliewen.

