Trauer Gemeinschaft Éieren d'Liewen vum Danillo Glenn

By

En Donneschdeg den Owend huet sech eng grouss Leit op der Plaz versammelt, wou den Danillo Glenn tragesch ëmbruecht gouf, just zwee Deeg virdrun. D'Szen war mat Blummen, Ballonen an Tréinen gefëllt wéi iwwer zweehonnert Leit zesummekomm sinn fir dem Glenn säi Liewen ze feieren an ze erënneren.

Teenager, iwwerwältegt mat Trauer, hunn d'Kette-verbonne Zait ronderëm de Basketballgeriicht geprägt, wou de Glenn säi Liewen verluer huet. Si hunn Bouqueten vu Blummen an de Lächer vun der Barrière gesat, während anerer gekrasch hunn an sech ëmginn, an de Glenn lieweg an hiren Erënnerungen halen.

Als Hommage un de Glenn goufen häerzfërmeg Loftballone a Ballonen am Bréif 'D' an den Himmel fräigelooss, begleet vun häerzleche Léifterklärungen. D'Leit koumen no vir, e puer süchteg, fir ze deelen wéi de Glenn en onverständlechen Impakt op hiert Liewen hannerlooss huet. Ënnert hinne war d'Ann Ervin, dem Glenn seng Groussmamm, déi hir Dankbarkeet fir d'Ausgruewung vu Häerzen verbonnen huet.

Dem Glenn säi gudde Frënd huet Musek geschriwwen a komponéiert vum Glenn aus sengem Auto op der Vigil. D'Texter, "Wann ech eleng sinn, wäerten meng Bridder meng Säit hunn", huet d'Ironie ervirgehuewen, datt elo, an hirer Zäit vun Nout, et dem Glenn seng Léifsten waren, déi gehofft hunn Trouscht an Ënnerstëtzung ze fannen.

Den Ervin huet sech un d'Momenter erënnert, déi mam Glenn verbruecht hunn, wéi wann si him a seng Geschwëster während Gebuertsdeeg Plastik Eeër mat der Nues drécke géif. Si huet gedeelt wéi de Glenn hatt fir Berodung iwwer Liewen a Frëndschafte vertraut, wat et nach méi schwéier mécht fir d'Realitéit ze begräifen datt hien elo just eng Erënnerung war.

D'Detailer ronderëm dem Glenn säin Doud bleiwen onkloer. D'Police huet keng Updates iwwer de Fall geliwwert, an d'Famill ass mat minimalen Informatioune gefüllt mat Rumeuren. Mat de Medien geschwat, huet den Ervin d'Täter plädéiert fir no vir ze kommen, a si gefuerdert fir hir Trauerfamill zouzemaachen.

De Calgary Police Service huet nach net op Medienufroe fir Updates iwwer d'Enquête geäntwert, wat d'Famill an engem Zoustand vun Onsécherheet hannerloosst an no Gerechtegkeet verlaangt. Si hoffen, datt, andeems se sech selwer ofginn, déi Persounen, déi fir dem Glenn sengem Doud verantwortlech sinn, e bësse Fridden a Zoumaache fir seng Léifsten bréngen.

Quellen:

- Baséierend op den Inhalt vum Artikel

- Informatioun vum Jim Wells