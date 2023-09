Nei GHX Credentialing Service Packages Vereinfachen d'Gesondheetsindustrie Credentialing

Global Healthcare Exchange (GHX) huet d'Aféierung vun GHX Credentialing Service Packages ugekënnegt, fir den Umeldungsprozess fir d'Gesondheetsindustrie Vertrieder (HCIRs) ze streamlinéieren. De Service bitt dräi ugeschloss Pläng - Gold, Platin, an Diamant - fir déi verschidde Bedierfnesser vun de Verkeefer an hire Vertrieder z'erhalen. Dës Beweegung beliicht dem GHX säin Engagement fir d'Vereinfachung an d'Optimisatioun vun der Umeldungserfahrung fir Gesondheetsversuerger an Ubidder ze optimiséieren.

De Gold Package bitt vereinfacht Check-in duerch d'GHX Vendormate mobil App an digital Badging, mat Umeldungsveraarbechtung bannent zwee Aarbechtsdeeg ouni zousätzlech Käschten. Zousätzlech Online Trainingscoursen si verfügbar fir ze kafen duerch 360training.

De Platin Package bitt méi séier Umeldungsveraarbechtung bannent engem Aarbechtsdag, zesumme mat Zougang zu zwee designéierte Online Trainingscoursen duerch 360training.

Den Diamant Package beschleunegt den Umeldungsprozess bannent enger geschätzter dräi Stonne Wendung. Et gëtt Zougang zu 13 Online Trainingscoursen duerch 360training a bitt exklusiv Zougang zu enger GHX Customer Care preferéiert Linn. Dëse Plang ass besonnesch gutt fir Vertrieder, déi d'Konformitéitslücken verwalten wéinst neien oder oflafend Umeldungsinformatiounen, well et séier Updates an Erneierungen ubitt an Ufuerderungen iwwer verschidde Gesondheetssystemer oder Territoiren streamlines.

GHX Credentialing Service Packages zielen d'Umeldungsprozesser ze streamlinéieren an ze beschleunegen, Verkeeferorganisatiounen an HCIRs ze hëllefen bei strenge Konformitéitsnormen ze treffen. Dës Pläng bidden flexibel Funktiounen a Präisoptiounen fir déi eenzegaarteg Bedierfnesser vun all Verkeefer z'erreechen.

Mat der Grippesaison no, hëlleft dem GHX seng nei Serviceoffer HCIRs de Prozess ze vereinfachen fir aktuell Gripp Impfungsrecords ofzeginn an d'Konformitéitslücken ze managen. Andeems Dir eng Rei vun Umeldungsléisungen ubitt, garantéiert GHX eng effizient a userfrëndlech Erfahrung fir Verkeeferorganisatiounen a Vertrieder.

Fir méi iwwer d'GHX Credentialing Service Packages ze léieren, besicht d'GHX Websäit.

Definitioun:

- GHX: Global Healthcare Exchange, LLC, ass eng Firma déi Gesondheetsorganisatiounen hëlleft Schlësselgeschäft Prozesser ze automatiséieren fir méi Resultater z'erreechen an verschwendend Gesondheetsversuergungsausgaben ze reduzéieren.

Quellen:

- GHX Websäit

- PRNewswire