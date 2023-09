Honor 90 Smartphone Set fir säin Debut an Indien ze maachen

By

Den héich erwaarten Honor 90 Smartphone mécht endlech säi Wee an Indien, an Tech-Enthusiaster kéinten net méi opgereegt sinn. Den offiziellen Startdatum ass de 14. September ugekënnegt ginn, mat dem Entdeckungsevenement geplangt fir 12:30 Auer. Honor Tech huet e puer interessant Detailer iwwer den Apparat erofgelooss, wat scho vill Buzz generéiert huet zënter senger éischter Verëffentlechung a China.

Ee vun de Standout Feature vum Honor 90 ass säin beandrockende Kamerasystem. Et wäert mat enger dräifach hënneschter Kamera-Setup mat enger iwwerraschend 200MP, zesumme mat enger 50MP-Front-Selfie Kamera. Fotografie-Enthusiaster wäerte sécherlech frou sinn mat de Fäegkeeten, déi dëse Smartphone ubitt.

Zousätzlech zu senger aussergewéinlecher Kamera wäert den Honor 90 e grousse Quad-Curved Floating Display sporten, deen 6.7 Zoll moosst. Den Ecran bitt eng héich Opléisung vun 1.5K an eng Peak Hellegkeet vun 1600 nits. Ausserdeem kënnt et mat enger Suite vun Aen-Schutzfunktiounen, wéi Risiko-gratis Dimm, dynamesch Dimm, niddereg blo Liichtmodus, circadian Night Display, an Dimm Upassunge fir niddereg Liichtbedingungen.

Den Honor 90 wäert op MagicOS 7.1 lafen, baséiert op Android 13. Dëse Betribssystem versprécht eng nahtlos Cross-Plattform a Cross-Device Erfahrung. MagicOS 7.1 wäert mat verschiddene Betribssystemer kompatibel sinn, sou datt et ouni Ustrengung Konnektivitéit iwwer verschidden Apparater erlaabt. De Smartphone wäert mat verschiddene Funktiounen ausgestatt sinn, dorënner HonorShare fir einfach Dateienaustausch, MagicText fir Textidentifikatioun a Biller, d'Honor Health App, a méi.

Wat d'Disponibilitéit ugeet, wäert den Honor 90 iwwer Amazon zougänglech sinn, déi schonn eng speziell Mikrosite fir de Smartphone opgeriicht huet. Wärend d'Präisdetailer nach net opgedeckt goufen, suggeréieren Spekulatiounen datt et kompetitiv am Mëttelpunktsegment positionéiert gëtt.

Fir déi gär méi iwwer den Honor 90 ze léieren, markéiert Äre Kalenner fir den offiziellen Start d'nächst Woch. Bleift ofgeschloss fir weider Updates, well all déi spannend Detailer ginn während dem Entdeckungsevenement enthüllt.

Definitiounen:

- Honor 90: En neie Smartphone Modell vun Honor Tech.

- MagicOS 7.1: De Betribssystem op deem den Honor 90 leeft.

- Android 13: De Basisbetribssystem fir MagicOS 7.1.

- Quad-Curved Floating Display: E Display mat kromme Kanten op alle véier Säiten.

- HonorShare: Eng Feature déi et erlaabt einfach Dateien ze deelen tëscht dem Smartphone a PCs.

- MagicText: Eng Feature déi Text a Biller identifizéieren kann.

- Honor Health App: Eng Applikatioun fir Gesondheetsrelatéiert Funktiounen a Funktionalitéiten.

Quellen:

- Honor Tech (offiziell Ukënnegung)

- Amazon (engagéierten Mikrosite fir den Honor 90)