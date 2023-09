Kritt eng Liewensdauer Lizenz fir Microsoft Office 2021 an Online Trainingscoursen fir nëmmen $ 49.99

Wann Dir sicht Är Fäegkeeten an Microsoft Office Apps wéi Excel, Word oder PowerPoint ze aktualiséieren, da gëtt et elo vill verfügbar. Fir just $ 49.99 kënnt Dir eng Liewensdauer Lizenz fir Microsoft Office 2021 an Online Trainingscoursen kréien, eng Remise vun 79% vum normale Präis vun $ 239.99.

Am Géigesaz zu Microsoft 365, wat e Joresabonnement erfuerdert, erlaabt dës Liewensdauer Lizenz Iech eemol ze bezuelen an Zougang zu der Suite fir d'Liewen ze kréien. Mat dësem Bündel kritt Dir e Link a Software Lizenzschlëssel fir d'Apps op engem Windows PC z'installéieren. Wéi och ëmmer, wann Dir Äre Computer an Zukunft upgraden, musst Dir en anere Lizenzschlëssel fir dësen Apparat kafen.

Zousätzlech zu der Liewensdauer Lizenz enthält dësen Deal och d'Microsoft Zero to Advanced Trainingscoursen. Dës Coursen decken verschidde Benotzungsfäll an Tools an Excel, Word, PowerPoint, an Access. Dir léiert wäertvoll Fäegkeeten wéi d'Benotzung vu VLOOKUP a bedingte Formatéierung an Excel, d'Erstelle vun Dokument Templates a Passwuert-geschützt Dateien am Word, an engagéierend Diashows a PowerPoint designen. Dës Fäegkeeten sinn net nëmme nëtzlech fir perséinlech a kreativ Projeten, awer och an engem professionelle Kader.

Egal ob Dir déi lescht Versioun vu Microsoft Office fir Windows braucht oder wëllt Är Fäegkeeten mat Online Trainingscoursen verbesseren, dëse Bündel bitt souwuel fir en onheemlech niddrege Präis. Profitéiert vun dëser Geleeënheet fir Microsoft Office 2021 ze besëtzen an Äert Wëssen iwwer seng Uwendungen auszebauen.

Quellen: Kreditt: LearningWhilePracticing

Definitiounen:

- Microsoft Office: Eng Suite vu Produktivitéitsapplikatiounen entwéckelt vu Microsoft.

- Microsoft 365: Eng Abonnement-baséiert Versioun vu Microsoft Office déi Zougang zu de leschte Softwareupdates an zousätzlech Funktiounen ubitt.

- VLOOKUP: Eng Funktioun am Microsoft Excel, déi Iech erlaabt e Wäert an enger Tabell ze sichen an e entspriechende Wäert aus enger anerer Kolonn zréckzeginn.

- Bedingungsvoll Formatéierung: Eng Feature am Microsoft Excel déi Iech erlaabt Zellen op Basis vu spezifesche Konditiounen oder Critèren ze formatéieren.

- Dokument Templates: Pre-entworf Layouten fir Dokumenter a Microsoft Word ze kreéieren.

- Passwuert geschützt Dateien: Dateien déi e Passwuert erfuerderen fir opzemaachen oder z'änneren.

- Slideshows: Presentatiounen besteet aus verschidde Rutschen déi Text, Biller a Multimedia Elementer enthalen.