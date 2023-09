Spuert $ 1,500 op Apple's Premium M1 Max MacBook Pro haut nëmmen

Wann Dir Apple's Premium M1 Max MacBook Pro gekuckt hutt, ass elo déi perfekt Zäit fir Är Beweegung ze maachen. Als Deel vum B&H's Deal Zone Event kënnt Dir e massiven $ 1,500 Remise op der High-End Konfiguratioun vum MacBook Pro 16-Zoll genéissen. Dës Offer ass nëmmen haut verfügbar, also verpasst net.

De reduzéierte Modell kënnt am Space Grey an ass mat dem mächtege Late 2021 M1 Max Chip ausgestatt, mat engem 32-Kär GPU. Et bitt och e generéise 64GB Erënnerung an e grousst 2TB SSD, wat garantéiert datt Äre Kaf zukunftsgeschützt bleift.

Geméiss dem AppleInsider M1 MacBook Pro 16-Zoll Präisguide, ass de B&H Präis vun $ 2,799 dee Beschten, dee mir fir dës Top-Tier Konfiguratioun gesinn hunn. Zousätzlech zu der bedeitender Cash Remise, bitt B&H gratis 2-Deeg Versand bannent de kontinuéierleche US, fir eng nahtlos Shoppingerfarung ze garantéieren.

Fir déi, déi eng Payboo Kaart hunn, gëtt et nach méi Spuerpotenzial. Ofhängeg vun der Usproch vun Ärem Staat, kënnt Dir e Verkéierssteier Remboursement oder speziell Finanzéierung genéissen.

Zousätzlech zu dem reduzéierte MacBook Pro 16-Zoll, bitt B&H och aner aggressiv Offeren op Closeout Modeller. Dozou gehéiert de M1 Max MacBook Pro 14-Zoll a 16-Zoll Konfiguratiounen mat verschiddene Spezifikatioune, all op bedeitend Remise.

Wann Dir um Maart fir aner Apple Produkter sidd, gitt sécher déi verschidde Offeren ze entdecken déi verfügbar sinn während den Apple Event Feieren vun dëser Woch. Den Apple Präisguide bitt exklusiv Deals op Apparater rangéiert vu MacBook Air bis Mac Mini. Profitéiert vun dëse limitéierten Zäit Specials ier se fort sinn.

Quellen:

- AppleInsider M1 MacBook Pro 16-Zoll Präis Guide