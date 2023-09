Upgrade Ären Auto mat engem 10-Zoll Rearview Mirror-Mounted Touchscreen an Dual Kameraen

By

Wann Dir en eeleren Auto hutt, verpasst Dir vläicht e puer vun den neien Technologien wéi agebaute Dashcams a Backupkameraen. Wéi och ëmmer, et gëtt eng Léisung déi Iech erlaabt dës Fonctiounen op all Auto ze genéissen, och Vintage Modeller, an zu engem bezuelbare Präis.

Fir just $ 96 bitt StackSocial en Deal op engem 10-Zoll Rearview Spigelmontéierten Touchscreen mat engem Dash- a Backup-Kamera Kit. Normalerweis Präis bei $ 120, bitt dëse Kit eng verstäerkte Visibilitéit a Sécherheet op der Strooss.

Fir den Dashcam z'installéieren, montéiert Dir den 10 Zoll Bildschierm op Ärem existente Réckspigel mat Gummi-Mounts a Riemen. Den Dashcam ass an der Récksäit vum Écran agebaut. Als nächst wäerte Dir den Ecran an den liichter Hafen vun Ärem Auto fir Kraaft pluggen. Schlussendlech montéiert d'Backupkamera op der hënneschter Äusserung vun Ärem Auto a verbënnt seng Schnouer un den Ecran.

Ee vun de Virdeeler vun dësem Kit ass datt Dir Live Biller um 10-Zoll Bildschierm kucke kënnt. Dir hutt och d'Méiglechkeet d'Backupkamera eleng oder béid Kameraen gläichzäiteg ze gesinn. Dëst verbessert d'Visibilitéit beim Fueren a beim Manöveren op Parkplazen.

Dual Kameraen ze hunn kann entscheedend sinn am Fall vun engem Tëschefall, besonnesch fir Versécherungszwecker. De Kit enthält e G-Sensor, deen automatesch Kollisiounen erkennt a Videomaterial op eng SD Kaart späichert (net abegraff). Béid Kameraen hunn Wäitwénkel, 4K Opnam, an Nuetsvisiounsfäegkeeten fir kloer Biller vun Nummerplacken an Accidenter ze garantéieren.

Zousätzlech bitt dëse Kit fortgeschratt Stëmmkontrollen, wat Iech erlaabt Fotoen ze maachen, d'Opnahmen unzefänken an ze stoppen, d'Kameraen z'änneren oder den Ecran handsfree auszeschalten.

Upgrade d'Technologie vun Ärem Auto mat dësem 10-Zoll Réckspigel-montéierten Touchscreen an Dual Kameraen zu engem reduzéierte Präis.