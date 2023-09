Textron's Bell huet eng Zesummenaarbecht mat GE Aerospace ugekënnegt fir digital Systemer ze entwéckelen fir den neie Black Hawk Utility Helikopter Nofolger, de Bell V-280 Valor. D'Partnerschaft involvéiert d'Entwécklung vun engem gemeinsamen oppenen Architektur digitale Réckgrat, e Stëmm-an-Datenrecorder, an e Gesondheetsbewosstsinnnetz fir prévisiv Ënnerhalt.

D'US Arméi huet dem Bell säin Tiltrotorfliger iwwer de Sikorsky-Boeing Defiant X fir de Future Long-Range Assault Aircraft Programm ausgewielt. Dëse Programm gëtt als ee vun de gréissten a komplexste kompetitiv Akeef vun der Arméi ugesinn. D'Zesummenaarbecht tëscht Textron's Bell an GE Aerospace wäert verbesseren wéi Fligeren aktualiséiert a gepflegt ginn an Zaldoten e Virdeel um Schluechtfeld ginn.

D'Erfahrung vun der GE Aerospace bei der liwweren vun der oppener Avionikarchitektur profitéiert vun der Arméi Future Vertical Lift (FVL) Programmer vun Ufank un. D'FVL Initiativ zielt d'Arméi Loftfaart ze iwwerschaffen, mat engem spezifesche Fokus op Attack, Transport a Reconnaissance Missiounen. Bell ass verflicht Prototypen un d'Arméi bis 2025 ze liwweren, mat enger initialer Kontraktverpflichtung vun $ 232 Milliounen an engem potenzielle Plafong vun $ 1.3 Milliarde fir zousätzlech Optiounen.

Dës Partnerschaft tëscht Textron's Bell an GE Aerospace markéiert e wichtege Schrëtt am Fortschrëtt vun der militärescher Loftfaarttechnologie. D'Entwécklung vun engem gemeinsamen Open-Architektur digitale Réckgrat an e Gesondheetsbewosstsinnnetz fir prévisiv Ënnerhalt wäert d'Fähigkeiten vum Bell V-280 Valor verbesseren, fir Zaldoten e wesentleche Virdeel am Feld ze ginn.

Quellen:

- Original Artikel: Verdeedegung News

- Definitiounen:

- Bell V-280 Valor: En Tiltrotor Fliger entwéckelt vum Textron's Bell dee vun der US Army fir den Future Long-Range Assault Aircraft Programm ausgewielt gouf.

- Future Vertical Lift (FVL): Eng Initiativ vun der US Arméi fir seng Loftfaartfäegkeeten ze moderniséieren an z'erweideren, konzentréiert sech op Attack, Transport, a Reconnaissance Missiounen.

- Open Architektur: Eng Systemdesign Approche déi Modularitéit an Interoperabilitéit betount, wat Flexibilitéit an einfach Integratioun vun neien Technologien erlaabt.