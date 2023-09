GE Aerospace's Sensiworm: D'Zukunft vun Jet Engine Inspektiounen a Reparaturen

GE Aerospace huet eng banebriechend Technologie agefouert, déi d'Art a Weis wéi Jetmotoren iwwerpréift a reparéiert kënne revolutionéieren. De Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) ass e wuermähnleche Roboter deen als extra Set vun Aen an Oueren fir Servicebetreiber wierkt, wat méi effizient a manner invasiv Inspektiounen a Reparaturen erlaabt.

Ähnlech wéi mëll Robotik Patientechirurgie transforméiert huet, zielt de Sensiworm minimal opdréngend Inspektiounen ze bidden an och selwer Reparaturen an Zukunft ze maachen. Mat sengem mëllen a konforme Design kann et iwwer verschidde Motordeeler krabbelen, dorënner rotéierend Windturbineblades, a Live Video an Echtzäitdaten iwwer den Zoustand vun de Motorkomponenten iwwerdroen.

D'Virdeeler vum Sensiworm ginn iwwer seng Fäegkeet iwwer Motordeeler ze bewegen. Equipéiert mat Saugbecher Féiss, kann et Hindernisser iwwerwannen an op schwéier z'erreechen Beräicher navigéieren, déi soss net zougänglech wieren. Et kann och d'Dicke vun den thermesche Barrièrebeschichtungen moossen an d'Gasleck erkennen.

GE Aerospace huet de Sensiworm duerch SEMI Flex Tech entwéckelt, eng ëffentlech / privat Koalitioun finanzéiert vun der US Army déi sech op d'Fortschrëtter vun der flexibeler Elektronik konzentréiert. Och wann den Artikel keng Detailer iwwer déi aktuell Entwécklungsstadium vun der Maschinn ubitt, beliicht se déi potenziell Virdeeler déi et der Raumfaartindustrie bréngt.

Andeems d'Inspekteren quasi onbeschäftegt Zougang zum Motor hunn ouni et ze demontéieren, konnt de Sensiworm d'Dauerzäit fir Inspektioun a Reparaturen wesentlech reduzéieren. GE gesäit eng Zukunft vir, wou dës Roboter Innovatioun en integralen Deel vun der Raumfaarttechnik gëtt, wat méi séier a méi effizient Service vu Fligeren erméiglecht.

Och wann d'spezifesch Timeline fir den Ofbau am Feld bleift onbekannt, de GE Aerospace's Sensiworm stellt e verspriechende Fortschrëtt am Beräich vun Jetmotorinspektiounen a Reparaturen duer. Mat senger Kombinatioun vu mëller Robotik, fortgeschratt Sensingfäegkeeten, a Potenzial fir autonom Reparaturen, hält de Sensiworm d'Potenzial fir d'Loftfaartindustrie ze transforméieren an d'Fligerzäit ze minimiséieren.

Quell: Dësen Artikel baséiert op Informatioun vun der GE Aerospace Demonstratioun an der offizieller Websäit vun der Firma.