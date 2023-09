Garena Free Fire MAX: Spär Evo Gun Skins mat Erléisungscodes

By

Garena Free Fire MAX huet e spannend Event mam Numm Evo Vault agefouert, wou d'Spiller d'Méiglechkeet hunn elusive Evo Pistoul Skins ze kréien. Vum 18. August 2023 un, a lafen bis den 29. September, 3:59 Auer IST, kënnen d'Spiller un der Manifestatioun deelhuelen andeems se Diamanten op Spins ausginn fir dës wënschenswäert Skins ze spären.

D'Evo Vault Event bitt Spiller d'Chance hir Hänn op véier begeeschterten Evo Pistoul Skins ze kréien. Fir dës Skins ze spären, kënnen d'Spiller 20 Diamanten fir een eenzegen Spin verbréngen oder fir e Bündel vun 10 Spins mat engem reduzéierten Taux vun 180 Diamanten wielen. Bannent 50 Spins sinn d'Spiller garantéiert eng Evo Pistoul Haut ze kréien, déi d'Méiglechkeet gëtt fir een fir 900 Diamanten oder souguer manner ze kréien. Zesumme mat den héich gesichte Skins kréien d'Spiller 49 aner wäertvoll Belounungen.

Et ass wichteg ze bemierken datt et véier verschidde Skins verfügbar sinn, a Spiller kënne jidderee vun hinnen kréien. D'Evo Vault Event huet eng Welle vun Opreegung fir Free Fire MAX Benotzer bruecht, well se gespaant gewaart hunn fir dës elusive Pistoul Skins ze kréien.

Zousätzlech zum Evo Vault Event huet Garena och Erléisungscodes fir Free Fire MAX Spiller verëffentlecht. Wéi och ëmmer, et ass entscheedend séier ze handelen, well nëmmen déi éischt 500 Spiller kënnen dës Coden zougräifen. Hei sinn d'Erléisungscodes fir den 12. September:

FF7MJ31CXKRG Fotoen

FFPO8BS5JW2D Fotoen

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON Präis

Spezifikatioune vun 67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

Spezifikatioune vun 3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH Ubidder

ZMCPW2D1U3XA Präis

Spezifikatioune vun 3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF Präis

Spezifikatioune vun 2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA Ubidder

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

Spezifikatioune vun 7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

PGGARENA

Fir d'Coden ze erléisen, befollegt dës Schrëtt:

Besicht d'Redemption Websäit andeems Dir op dëse Link klickt: https://reward.ff.garena.com/en. Mellt Iech op Äre Spillkonto mat Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID oder VK un. Gitt eng vun den Erléisungscoden an d'Textbox a klickt op de Confirmatiouns Knäppchen. Wann d'Erléisung erfollegräich ass, ginn d'Belounungen an Ärer Mail Sektioun bannent 24 Stonnen ugewisen.

Gitt sécher datt Dir d'Coden sou séier wéi méiglech erléist fir Ären Zougang zu de Belounungen ze sécheren.

