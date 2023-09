Garena Free Fire MAX Trendsetter Event: Wéi kënnt Dir Coden erléisen an exklusiv Präisser gewannen

Am populäre Spill Garena Free Fire MAX genéissen d'Spiller hir Charaktere mat stilvollen Outfits an Accessoiren unzedoen. Fir d'Opreegung ze addéieren, organiséiert Garena regelméisseg Spezialevenementer wou d'Spiller d'Chance hunn erstaunlech Saachen ze gewannen. Dat lescht Event, genannt Trendsetter Event, weist den héich gesichte Dusk Prowl Bundle, deen e Rucksack, en trendy Outfit an aner cool Accessoiren enthält.

Den Trendsetter Event huet den 21. August ugefaang, 2023, a leeft bis den 3. September 2023. Während dëser Period kënnen d'Spiller matmaachen andeems se 20 Diamanten fir eng eenzeg Spin oder 200 Diamanten fir e Package vun 11 Spins ausginn. Mat all Spin hunn d'Spiller d'Méiglechkeet fantastesch Präisser ze gewannen wéi den Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle, an den Demented Maniac Bundle. Zousätzlech ginn et Bonusartikele verfügbar no all 10 Spins, a bei 100 Spins kréien d'Spiller en extra spezielle Präis.

Nieft dem Trendsetter Event kënnen d'Spiller och Coden erléisen fir gratis Artikelen am Garena Free Fire MAX ze kréien. D'Erléisungscodes fir den 8. September sinn wéi follegt:

Spezifikatioune vun FF7MJ31CXKRG

– FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

Spezifikatioune vun AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

- FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

Spezifikatioune vun VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

- YFFCMCPJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

Spezifikatioune vun EFJJV427K98RUCHZM

Spezifikatioune vun CPW2D1U3XA3FFAC

Spezifikatioune vun 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

- GC9XZMCPW2D2WKWF2

Fir dës Coden ze erléisen, befollegt dës Schrëtt:

1. Besicht de Garena Free Fire MAX Redemption Websäit.

2. Mellt Iech op Äre Spillkonto mat Ärem léiwer Method (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID oder VK).

3. Gitt ee vun de erléissege Coden an der geliwwert Textbox a klickt op de Confirmatiounsknäppchen.

4. D'Belounung gëtt op Är Mail Rubrik geschéckt bannent 24 Stonnen wann d'Erléisung erfollegräich ass.

Verpasst dës Geleeënheet net fir Är Personnagen unzedoen an exklusiv Saachen am Garena Free Fire MAX ze sammelen. Maacht mat um Trendsetter Event an erléist Coden fir Är Spillerfahrung ze verbesseren!

Definitiounen:

- Garena Free Fire MAX: En Action-Abenteuer Battle Royale Spill entwéckelt vum 111 Dots Studio a publizéiert vum Garena.

- Trendsetter Event: E speziellen Event am Garena Free Fire MAX wou d'Spiller exklusiv Artikelen a Bündel kënne gewannen.

- Dusk Prowl Bundle: E Bündel am Garena Free Fire MAX deen e Rucksak, Outfit an Accessoiren enthält fir Spiller hir Personnagen unzedoen.

Quellen:

- Garena Free Fire MAX Redeem Codes fir den 8. September: Schrëtt fir Coden ze erléisen (Quell: Garena)