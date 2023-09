Free Fire Redeem Codes: Wéi erléist a benotzt se fir Belounungen

Free Fire Redem Coden sinn e super Wee fir Spiller fir Belounungen ouni vill Effort ze kréien. Garena verëffentlecht heiansdo nei Coden déi Artikele wéi Skins ubidden, Kostümer, Diamanten, a méi. Allerdéngs hunn dës Coden eng kuerz Validitéit Period an ënnerleien Server Restriktiounen, sou ass et wichteg fir Spiller se sou séier wéi méiglech ze benotzen.

Fir e benotzen Free Fire erléist Code, Spiller muss sécherstellen, datt de Code fir hir spezifesch Server geduecht ass. Erléisen Coden hunn Server Restriktiounen, Bedeitung, datt Spiller nëmmen Coden benotzen kann, datt fir hir Regioun geduecht sinn.

De Prozess vun der Erléisung vun de Coden ass einfach a kann iwwer de Rewards Redemption Site gemaach ginn. Hei sinn d'Schrëtt fir ze verfollegen:

Gitt op de Reward Redemption Site andeems Dir https://reward.ff.garena.com/en besicht. Mellt Iech un mat der Plattform verbonne mat Ärem Spillkonto. Déi verfügbar Plattformen enthalen Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID, an Twitter. Gaaschtkonten kënnen net benotzt ginn. Gitt den aktiven Erléisscode an d'Textbox an. Et ass recommandéiert de Code ze kopéieren an ze pechen fir Feeler ze vermeiden. Dréckt "Confirméieren" fir den Erléisungsprozess ofzeschléissen.

Nodeems Dir e Code erfollegräich erléist, kréien d'Spiller hir Belounungen an der Mail-Sektioun am Spill bannent 24 Stonnen.

Et ass derwäert ze notéieren datt d'Validitéitsperiod an d'Serverbeschränkungen vun de Erléisungscodes kënne variéieren. Et ass ëmmer wichteg d'Detailer mat all Code ze kontrolléieren fir sécherzestellen datt et fir Äre Kont funktionnéiert.

Fir déi lescht Free Fire erléist Coden, Spiller kënnen de Rewards Redemption Site besichen oder zouverlässeg Quelle fir Updates iwwer nei Coden kucken.

Quellen:

Original Artikel: Sportskeeda

Bildquell: Sportskeeda