NASA opgefuerdert Transparenz op Space Launch System Käschten ze verbesseren

De Government Accountability Office (GAO) huet d'NASA opgeruff fir Transparenz iwwer d'Käschte vun der Space Launch System (SLS) Rakéit ze erhéijen. An engem Bericht geliwwert fir Haus- a Senatbezuelungs-Subcomitéen, huet de GAO d'NASA kritiséiert fir de Mangel u detailléierter Informatioun iwwer d'Käschte vun der SLS elo datt d'Gefier d'Entwécklung ofgeschloss huet. De Bericht betount dem NASA säi Versoen fir d'Produktiounskäschte ze moossen an eng Käschtebaseline fir den SLS Programm opzebauen, wat d'Transparenz an d'Fäegkeet limitéiert fir laangfristeg Bezuelbarkeet ze iwwerwaachen.

Zënter 2014 huet de GAO empfohlen datt d'NASA d'Käschten an d'Basislinne fir spéider Artemis Missiounen opbauen, déi déi initial Block 1 Versioun vum SLS benotze géifen, awer d'Agence huet dat nach net gemaach. Zousätzlech ass eng Gesamtliewenszyklusskäschteschätzung fir den SLS net entwéckelt ginn, sou wéi et als Suerg vum GAO ​​am Joer 2017 opgeworf gouf.

Wärend d'NASA fënnef Joer Finanzéierungsprofile fir SLS a senge Budgetsufroen zur Verfügung gestallt huet, huet de GAO gesot datt dës Profiler net genuch Ersatzstécker fir formell Käschten an Zäitplangbasislinne sinn. De GAO huet och Bedenken iwwer Unzeeche vum Käschtewuesstem an der SLS wärend der Produktioun ausgedréckt, besonnesch mat engem Kontrakt dee bal $ 2 Milliarde fir d'Produktiounskäschte vun den SLS Kärstadien fir d'Artemis 3 a 4 Missiounen enthält.

D'NASA erkennt d'Käschte Bedenken an huet Schrëtt gemaach fir se unzegoen. Dës Schrëtt enthalen d'Verréckelung op fixe Präiskontrakter a berücksichtegt e laangfristeg Kontrakt mat Deep Space Transport, e Joint Venture vu Boeing an Northrop Grumman, fir d'Produktiounskäschte vun SLS bis zu 50% ze reduzéieren. Wéi och ëmmer, de GAO huet uginn datt et ze fréi ass fir d'Effizienz vun dëse Strategien iwwer Käschtekontrolle voll ze evaluéieren.

D'Verbesserung vun der Transparenz a Käschteiwwerwaachung am SLS Programm ass essentiell fir seng Bezuelbarkeet a laangfristeg Nohaltegkeet fir zukünfteg Artemis Missiounen ze garantéieren.

