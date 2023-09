Unity annoncéiert kontrovers Neie Gebühr fir Spillentwéckler

Unity, d'Firma hannert der populärer Unity Engine, déi vun onofhängege Spillstudios benotzt gëtt, huet Kontrovers mat senger Ukënnegung vun enger neier Tax ausgeléist. Vum 1. Januar un, ginn d'Entwéckler all Kéier bezuelt wann e Spill mat der Unity Engine erofgeluede gëtt. D'Frais gëtt ausgeléist wann de Verkaf e Schwell vun $200,000 u Einnahmen iwwer 12 Méint erreechen oder bei 200,000 Gesamtinstallatiounen, a ka sou héich wéi $0.20 pro Installatioun sinn, ofhängeg vun der Entwécklerlizenz mat Unity.

Dës Entscheedung gouf mat Roserei an Onglaube bannent der Spillentwécklungsgemeinschaft begéint, mat Entwéckler déi Bedenken iwwer déi potenziell finanziell Belaaschtung a Mangel u Konsultatioun ausdrécken. Vill Entwéckler si besuergt iwwer déi logistesch Erausfuerderunge fir dës Fraisen ëmzesetzen, inklusiv wéi et wäert gëllen fir nei Installatiounen op nei Hardware oder an Abonnementsservicer wéi Xbox Game Pass oder Charity Spill Sammlungen wéi Humble Bundle.

Unity, als Äntwert, bezeechent d'Frais als Unity Runtime Fee, well et ass mam Code verbonnen, deen all Spill op Spillergeräter leeft. D'Firma behaapt datt dës Fraisstruktur erlaabt d'Entwéckler vum lafende Spillerengagement ze profitéieren. De President vun Unity Create, Marc Whitten, sot, datt d'Zil vun dëser Frais ass "de Wäertaustausch besser ze balanséieren" tëscht Unity an Entwéckler, a méi Recetten ze generéieren fir d'Firma weider an de Motor ze investéieren.

Dës Entscheedung mécht Bedenken iwwer d'finanziell Implikatioune fir Studios wa se Réckschlag vun hirer Userbase stellen oder wann hir Spiller a Massinstallatiounskampagnen ophalen. Vill Entwéckler mengen datt dës Zousatzgebühr hire Verständnis vun hirem Lizenzvertrag mat Unity widdersprécht an d'Recetten, déi se aus hire Spiller erwaarden. De Mangel u Kloerheet vun der Unity iwwer wéi d'Frais ëmgesat a verfollegt gëtt huet nëmmen dës Bedenken bäigefüügt.

Unity Engine, am Ufank am Joer 2005 verëffentlecht, ass e Cross-Plattform Spillmotor deen Popularitéit ënnert onofhängege Spillentwéckler gewonnen huet wéinst senger Bezuelbarkeet a Flexibilitéit. Et gouf benotzt fir erfollegräich Titele wéi Cuphead, Rust a Pokémon GO ze kreéieren. Wéi och ëmmer, Unity huet finanziell Erausfuerderunge konfrontéiert, wat zu Personal Entloossunge gefouert huet an e Besoin fir seng Investitiounen nei ze bewäerten. D'Firma hofft datt dës nei Fraisstruktur hëlleft méi Einnahmen ze generéieren an hir Positioun an der Industrie ze stäerken.

