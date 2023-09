D'Roll vun der digitaler ëffentlecher Infrastruktur am Fortschrëtt vun der Finanzinclusioun a Produktivitéit

De G20, an Zesummenaarbecht mat der Weltbank an der G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), huet e Politikguide iwwer d'Entwécklung an d'Deployment vun digitaler ëffentlecher Infrastruktur (DPI) verëffentlecht fir finanziell Inklusioun a Produktivitéitsgewënn am Globale Süden ze förderen. D'Dokument entdeckt d'Potenzial vun DPIs fir finanziell Inklusioun a Produktivitéit ze féieren, mat Fallstudien aus verschiddene Regiounen.

DPIs, wann se als interoperabel an oppe Systemer implementéiert sinn, hunn d'Kraaft fir inklusiv Wirtschaft ze kreéieren a vulnérabel Gruppe mat einfachen a sécheren Zougang zu kriteschen Servicer duerch effizient Bezuelplattformen ze bidden. Dës Infrastruktur spillt och eng bedeitend Roll fir d'Natiounen ze hëllefen d'UNO nohalteg Entwécklungsziler (SDGs) z'erreechen.

De Politikguide zitéiert d'Beispill vun Indien, déi erfollegräich DPIs implementéiert huet wéi d'Aadhaar digital ID an déi interoperabel UPI digital Bezuelungsplattform. De G20 mengt datt DPIs net nëmmen de Finanzsektor profitéiere kënnen, awer och aner Beräicher wéi Gesondheetsariichtung, Educatioun a Sozialwuel.

Wärend de Fortschrëtt, deen an der globaler finanzieller Inklusioun Efforten duerch d'Benotzung vun digitale Finanzservicer (DFS) gemaach gëtt, unerkannt gëtt, betount d'Publikatioun datt et nach vill Aarbecht ze maachen ass, an DPIs kënnen instrumental sinn fir dës Ziler z'erreechen. Gutt verwaltet, hunn DPIs d'Potenzial fir Transaktiounskäschte ze reduzéieren, Innovatioun ze stimuléieren, Kompetitivitéit an Interoperabilitéit ze verbesseren, a Benotzererfarungen ze verbesseren.

Fir de Privatsekteur presentéieren DPIs Méiglechkeete fir Innovatioun, erhéicht Effizienz, an Zougang zu neie Mäert a Kreditt, virausgesat datt déi néideg institutionell a Maartbedéngungen existéieren.

Wéi och ëmmer, d'Ëmsetzung vun DPIs bréngt och potenziell Risiken am Zesummenhang mat operationellen, juristeschen, reglementaresche, Insolvenz, Ausgrenzung a finanzielle Konsumenteschutz Themen. Fir dës Risiken unzegoen an d'Virdeeler vun DPIs voll ze profitéieren, ginn d'Autoritéite gefuerdert en erméiglechen Ëmfeld duerch gutt Praktiken, Risiko-baséiert Reguléierung an Iwwerwaachung, a robust Dateschutzarchitektur ze kreéieren.

Et ass wichteg ze notéieren datt d'Empfehlungen am Politikdokument fräiwëlleg an onverbindlech sinn, geduecht fir ëffentlech Autoritéiten awer och nëtzlech kënne sinn fir aner Akteuren, déi an der digitaler ëffentlecher Infrastruktur involvéiert sinn.

An enger verwandter Entwécklung huet den Indien UPI Bezuelungssystem, deen e Schlësselkomponent vu senger digitaler ëffentlecher Infrastruktur ass, e Rekord-Mount am August mat 10.58 Milliarde Transaktiounen erlieft. Dëst representéiert eng Erhéijung vun 67 Prozent am Verglach zum Joer virdrun. Den Erfolleg vun der UPI vun Indien huet Interessi vun anere Länner ugezunn, mat dräi afrikanesch Natiounen, déi gemellt hunn a Gespréicher mat Indien fir Partnerschaften z'entdecken a vun der Erfahrung vun Indien mat UPI ze profitéieren.

