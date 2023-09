Cruise Robotaxi Company No reglementaresche Genehmegung fir Mass Produktioun vun Driverless Gefier

By

Cruise, d'Robotaxi Firma ënnerstëtzt vum General Motors, ass um Rand fir reglementaresch Genehmegung fir d'Massproduktioun vu sengem Zweck gebaute Chaufferlosen Gefier ze kréien, laut dem CEO Kyle Vogt. D'Gefier vun der Firma, genannt Origin, gouf am Joer 2020 enthüllt a representéiert déi nächst Generatioun vu Chaufferlosen Autoen, ouni Lenkrad oder Pedale an nëmme Passagéiersëtzer. Wärend Cruise de Moment modifizéiert Gefierer mat traditionelle Kontrollen bedreift, ass d'Zil Dausende vun Origins ze hunn, déi Ridesharing Servicer uechter d'USA ubidden.

Wéi och ëmmer, ier dës Visioun eng Realitéit ka ginn, muss Cruise reglementaresch Hindernisser iwwerwannen an eng Befreiung vun de federale Sécherheetsnormen kréien. De Vogt mengt, datt dës wichteg Befreiung esou fréi wéi dëse Mount kéint ginn. Kritiker vu Cruise Robotaxi Servicer, souwéi déi vum grousse Spiller Waymo, hunn Bedenken iwwer d'Sécherheet an d'Bereetschaft vu voll autonomen Gefierer op ëffentleche Stroossen ausgedréckt. Tëschefäll mat autonomen Autoen zu San Francisco hunn dës Bedenken gefërdert.

Rezent Eventer hunn d'Erausfuerderunge vun der Cruise an aner Firmen an der autonomer Gefierindustrie ënnersträicht. De leschte Mount hunn d'Reglementer Cruise bestallt fir seng Robotaxi-Flott zu San Francisco ze reduzéieren no engem Crash mat engem Feierwon. Den Tëschefall huet de Passagéier vum Auto ouni Chauffeur liicht blesséiert. Wéi och ëmmer, d'California Public Utilities Commission huet Cruise a Waymo Erlaabnis ginn fir hir bezuelte Ridesharing Servicer de ganzen Dag auszebauen, wat e bedeitende Meilesteen fir d'Industrie markéiert.

De Kyle Vogt huet d'Potenzial vun der autonomer Technologie betount fir d'Stroossesécherheet ze verbesseren, awer warnt datt exzessiv Resistenz vu Kritiker säi Fortschrëtt kéint behënneren. Och Waymo huet säin eegenen Design fir e Gefier opgedeckt dat dem Cruise's Origin gläicht, entwéckelt a Partnerschaft mam chinesesche Automaker Geely. De Waymo Gefier bitt e grousst a gemittlecht Interieur ouni Lenkrad oder Pedale, fir d'Piloten mat Schiirme, Ladegeräter a justierbar Sëtzoptiounen ze bidden.

Zesummegefaasst, Cruise ass just Deeg ewech vun der reglementarescher Genehmegung fir d'Massproduktioun vu sengem komplett autonome Gefier, dem Origin, ze kréien. Dëst markéiert e wesentleche Schrëtt fir d'Visioun vun der Firma vun engem Chaufferlosen Ridesharing Service ze realiséieren. Wéi och ëmmer, Bedenken iwwer Sécherheet a reglementaresch Hürden musse gehandhabt ginn ier dës Gefierer op enger méi grousser Skala agesat kënne ginn. Trotzdem signaliséiert de Fortschrëtt vu Cruise a Waymo eng villverspriechend Zukunft fir den autonomen Transport.

Quellen:

- Detroit Fräi Press

- Kalifornien Ëffentlech Utilities Kommissioun