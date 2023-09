Fujifilm X100V Nofolger: Wat ze erwaarden a potenziell Lens Upgrade

By

De Fujifilm X100V ass an héich Nofro zënter senger Verëffentlechung virun iwwer dräi Joer. Seng Popularitéit huet zu verlängerten Waardezäiten an Deelermangel gefouert, mat ville Kamera Händler nach ëmmer net fäeg der Nofro ze treffen. Wéi och ëmmer, et gëtt gutt Neiegkeeten um Horizont, well säin Nofolger soll fréi 2024 ukommen, méiglecherweis mat engem fuschneie Objektiv.

Wéinst der iwwerwältegend Nofro fir den X100V, ginn et Bedenken ob Fujifilm d'Bestellunge fir säin Nofolger handhaben kann. D'Firma huet temporär ophalen Bestellungen ze huelen wéinst dem héije Volumen vun Ufroe fir den X100V. Et bleift ze gesinn ob Fujifilm eng Léisung fonnt huet fir déi erwaart Nofro fir den neie Modell z'erreechen.

E wichtege Faktor deen d'Popularitéit vum X100 Nofolger kéint beaflossen ass déi integréiert Lens. Den aktuellen X100V ass mat engem 23mm (35mm gläichwäerteg) f/2.0 Objektiv ausgestatt. Laut enger zouverléisseger Quell bei Fuji Rumors, kéint den Upëff vum X100 eng komplett nei Lens hunn. D'Detailer betreffend den neien Objektivdesign sinn nach net bekannt ginn, awer et kéint variéieren vu klengen Upgrades wéi Wiederversiegelung bis wesentlech Ännerungen an der Brennwäit an der Ouverture.

An der Vergaangenheet huet Fujifilm den Objektivdesign nëmmen eemol fir d'X100 Serie geännert, wat fir den X100V war. Wärend d'Brennwäit d'selwecht bliwwen ass, huet d'aktualiséiert Objektiv eng verbessert Opléisung ugebueden, reduzéiert Verzerrung a besser No-Fokusleistung. Gitt dës Geschicht, schéngt et onwahrscheinlech fir Fujifilm d'Objektiv sou séier ze upgraden, ausser et ass e wesentlechen Neidesign.

Fotografen déi gespaant op den X100V Nofolger gewaart hunn, mussen elo entscheeden ob se op der Waardelëscht weiderfueren oder ofhale bis méi Informatioun iwwer den neie Modell verfügbar ass. Mat der erwaarter Verëffentlechung just e puer Méint ewech, ass et derwäert ze waarden fir ze kucken wat Fujifilm fir den Upgrade am Geschäft huet.

