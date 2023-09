Den Dot-Com Crash vun 2001 war eng Erausfuerderung Zäit fir ZeniMax, mat Zweifel op d'Viabilitéit vun hirem Videospillprojet, The Elder Scrolls III: Morrowind. De Projet Leader Todd Howard, deen d'Wichtegkeet vum Erfolleg vum Spill realiséiert huet, huet eng Off-Site Reunioun mat sengem Team opgeruff. Vill hu gefaart datt se entlooss ginn, awer amplaz huet den Howard personaliséiert Visittekaarte mat all Entwéckler gewielt Éiereberäich ausgedeelt, e Gefill vu Wichtegkeet an Eenheet ginn.

De Morrowind huet e bedeitende Wendepunkt fir Bethesda seng Rollespiller markéiert. Et gouf dat éischt Elder Scrolls Spill dat op Konsolen erauskomm ass, a verkaaft Millioune Exemplare eleng op Xbox. Laut Skyrim Ëmfeldkonscht Lead Noah Berry, Morrowind war e entscheedende Moment deen den Atelier als Ganzt geformt huet.

D'Elder Scrolls Serie haten bescheidenen Ufanks mam Kult Erfolleg vun The Elder Scrolls: Arena am Joer 1994. Wéi och ëmmer, Bethesda zielt fir de generesche Look a limitéierter Plazen vun Arena fir seng Fortsetzung ze verbesseren. The Elder Scrolls II: Daggerfall huet e gréisseren Niveau vun Detail a Geschicht erzielt, mat senger 3D Perspektiv a méi literaresche Stil.

Dem Daggerfall säi prozedurale Weltgeneratiounssystem war banebriechend, erlaabt iwwer 15,000 eenzegaarteg Plazen. D'Spill war e bedeitende Succès fir Bethesda, a verkaf iwwer 100,000 Exemplare an nëmmen zwee Deeg. Dës Erreeche huet d'Bühn gesat fir Bethesda Game Studios 'ambitiéise Spilldesignphilosophie ënner dem Todd Howard senger Leedung.

No Daggerfall hunn d'Bethesda Game Studios weider d'Grenze vu senge Spiller gedréckt. Spinoffs wéi Battlespire a Redguard hunn d'Welt vun Tamriel gebaut an d'Lore vun der Serie ausgebaut. De Pocket Guide to the Empire, abegraff am Redguard Handbuch, huet eng extensiv Geschicht an Hannergrondinformatioun fir d'Spillwelt geliwwert.

Wéi de Lead Designer Ken Rolston d'Team 1996 ugeschloss ass, war Elder Scrolls III ufanks geplangt fir an de Summerset Inselen ze setzen. Wéi och ëmmer, d'Iddi gouf spéider op d'vulkanesch Insel Vvardenfell am Morrowind geplënnert, dank der Leidenschaft vum Konzeptkënschtler Michael Kirkbride a Schrëftsteller Kurt Kuhlmann. D'Visioun fir Morrowind ëmfaasst de ganzen Territoire an huet d'Fundament fir déi modern Elder Scrolls Spiller geluecht.

Den Erfolleg vum Morrowind huet Bethesda revitaliséiert, wat zu der Erhuelung vum Studio gefouert huet. Et huet de Wee gemaach fir zukünfteg Blockbuster-Titele wéi Skyrim a Fallout 4. Morrowind bleift en entscheedende a galvaniséierende Moment an der Bethesda Geschicht, formt hir Approche zum Spilldesign an verstäerkt hir Plaz am Rollespillgenre.

Quellen: De Quellartikel liwwert Asiicht an Zitater vum Todd Howard, Noah Berry, an aner Membere vum Bethesda Team. Keng spezifesch URLe geliwwert.